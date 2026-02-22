logo pulso
El Real Madrid cae en Osasuna

El cuadro merengue abre la puerta al Barcelona por el liderato de La Liga

Por AP

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
El Real Madrid cae en Osasuna

MADRID.- Víctima de un gol en el último aliento, el Real Madrid dejó en suspenso su condición de líder de La Liga española al sucumbir el sábado 2-1 de visita a Osasuna.

El gol de de Raúl García a los 90 minutos implica que el Barcelona puede superar al Madrid en lo más alto de la clasificación si vence en casa a Levante el domingo.

Los Madrid aventaja por dos puntos al Barsa, su perseguidor inmediato, con un partido más.

Vinícius Júnior parecía haber rescatado al menos un punto para el equipo de Álvaro Arbeloa con su gol a los 73 minutos, poniendo un empate transitorio luego que Ante Budimir convirtió un penal en la primera parte para Osasuna.

Después de un anodino comienzo en El Sadar, los merengues reaccionaron en el tramo final. Acariciaron irse al frente a los 78 cuando un disparo a quemarropa de Kylian Mbappé fue desviado frente a la raya de gol por el defensor Javi Galán.

García acabó poniendo sentencia en una gran jugada en la que desairó al zaguero madridista Raúl Asensio y batió con un remate cruzado al arquero Thibaut Courtois.

"Quedan muchísimos partidos. Tenemos mucho margen de mejora. Si no estás al ciento por ciento, cualquiera te pude ganar", afirmó el técnico merengue Álvaro Arbeloa.

"Espero que no suponga nada (la derrota), porque nos jugamos la vida de nuevo en cuatro días", añadió sobre el encuentro contra Benfica en la vuelta de los repechajes de la Liga de Campeones, con el Madrid arriba 1-0 en la serie. 

"Un equipo muestra su fortaleza en las dificultades. Lo que no pueden venir las dudas. Creo en mi equipo. Nos falta mantener la exigencia en el tiempo. Seguiremos trabajando, insistiendo y sacando lo mejor de cada jugador".

