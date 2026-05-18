El Real Madrid triunfa de visita

MADRID.- Sevilla evitó el descenso el domingo pese a perder 1-0 en casa ante el Real Madrid en La Liga.

Vinícius Júnior anotó para el Madrid, que ya había asegurado el segundo puesto. Barcelona se proclamó campeón de liga por segunda temporada consecutiva hace dos jornadas. El club catalán recibe al Real Betis, quinto clasificado, más tarde el domingo en lo que será el último partido de Robert Lewandowski en el Camp Nou.

Kylian Mbappé fue titular con el Madrid tres días después de afirmar que el entrenador Álvaro Arbeloa lo había convertido en el cuarto delantero en el orden de preferencia del equipo. Entró desde el banquillo en la victoria en Oviedo el jueves, en lo que fue su regreso tras una ausencia por lesión.

La lucha por evitar el descenso llegaba muy apretada a los partidos del domingo y Sevilla aseguró su permanencia gracias a otros resultados. Alavés también garantizó seguir en la máxima categoría la próxima temporada con una victoria 1-0 en el campo del ya descendido Oviedo.

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Cinco equipos llegarán a la última jornada del próximo fin de semana con la mira puesta en evitar la caída: Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca.

Levante se acercó a la salvación con un triunfo 2-0 sobre Mallorca y es 15º con 42 puntos, la misma cantidad que Osasuna, 16º, y Elche, 17º.

Osasuna perdió 2-1 en casa ante Espanyol, mientras que Elche venció 1-0 a Getafe, que jugó con 10 hombres.

Dentro de la zona de descenso están Girona, 17º (40 puntos), Mallorca, penúltimo (39), y Oviedo (29).

Girona cayó 1-0 en el campo del Atlético de Madrid en lo que fue un partido de despedida ante su afición para el delantero del Atlético Antoine Griezmann.

El atacante francés, máximo goleador histórico del Atlético, disputó su último partido en casa antes de incorporarse al Orlando City de la MLS la próxima temporada.