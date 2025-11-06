El 'Tata' Martino regresa a la MLS con Atlanta United

ATLANTA (AP) — El argentino Gerardo "Tata" Martino regresa a la MLS como técnico de Atlanta United luego de un año alejado de los banquillos.

Atlanta anunció el jueves que contrató al estratega que les llevó al campeonato de la liga en 2018, una temporada en la que fue nombrado entrenador del año.

"Este momento no se trata de revivir el pasado, sino de mirar hacia adelante y construir una nueva base, adaptándonos a la constante evolución de lo que se necesita para competir regularmente en la MLS", indicó el propietario del equipo, Arthur M. Blank.

Rumbo a la temporada 2026, Martino buscará que Atlanta pueda reverdecer laurales. Apenas ganaron cinco partidos la pasada temporada y finalizaron en la 29na posición de la clasificación general, sólo por delante de DC United.

"Este es un proyecto diferente al de mi primera etapa en el club", dijo Martino. Sin embargo, con una excelente gestión y la colaboración de los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club, nuestro objetivo siempre será formar un equipo ganador que haga que nuestros aficionados se sientan orgullosos y bien representados".

Martino dejó al Inter Miami hace casi un año, citando razones personales, después de una temporada con el club. Ha ganado 11 trofeos a nivel de clubes e internacional en Europa, Sudamérica y Norteamérica.

Inter Miami lo contrató en julio de 2023, justo cuando Lionel Messi debutó con el equipo tras decirle adiós al fútbol europeo. Dirigió a Messi con el Barcelona y la selección nacional de Argentina antes de reunirse con el astro en el sur Florida.

En la era Martino, Inter Miami obtuvo los dos primeros trofeos del club: la Leagues Cup en 2023 y el Supporters Shield como el mejor equipo de la temporada regular de la MLS en 2024. Las Garzas sucumbieron ante Atlanta en la primera ronda de los playoffs el año pasado.

Martino también estuvo al frente de las selecciones de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 y de México en Qatar 2022.

Sacó campeón a Atlanta en su primera etapa al conducir a jugadores como el venezolano Josef Martínez y el paraguayo Miguel Almirón.

"Los equipos de Tata tienen una identidad definida, y su estilo de juego y liderazgo se alinean con los valores de nuestro club", dijo Chris Henderson, director deportivo y director de fútbol. "Su éxito, junto con su profundo conocimiento de nuestra liga, está más que demostrado, y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Atlanta".