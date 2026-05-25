El West Ham desciende

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El West Ham descendió y el Tottenham sobrevivió en una cardiaca última jornada de la temporada de la Liga Premier en la que Pep Guardiola y Mohamed Salah se despidieron tras etapas récord en el fútbol inglés.

West Ham venció el domingo 3-0 al Leeds, pero eso no fue suficiente para salir de la zona de descenso después de que su rival por la permanencia, el Tottenham venció 1-0 en casa al Everton, para mantenerse dos puntos por encima de su rival londinense.

Eso significó que la permanencia de 14 años del West Ham en la primera división llegó a su fin y que el Tottenham, que ganó tres de sus últimos cinco partidos bajo el mando del recién contratado entrenador Roberto De Zerbi, estará en la máxima categoría por 49ª temporada consecutiva.

La etapa de una década de Guardiola con el Manchester City —que incluyó seis títulos de la Liga Premier entre 17 trofeos importantes — terminó con una derrota 2-1 ante Aston Villa, partido que incluyó un pasillo de honor a mitad del encuentro, primero para Bernardo Silva y luego para John Stones, dos de los pilares de Guardiola.

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Guardiola lloró en la banda cuando Silva dejó el campo y recibió su propio pasillo de honor por parte de jugadores y personal después del partido.

Salah recibió una ovación de pie —antes de besar el césped de Anfield— durante su sustitución en el segundo tiempo en el que fue su 442mo encuentro y último con el Liverpool, en el que dio una asistencia en el empate 1-1 con Brentford. El extremo egipcio cerró sus nueve años con los Reds con 257 goles y recibió su propio pasillo de honor tras el partido, que atravesó entre lágrimas.

Arsenal ya había asegurado el título a mitad de semana y cerró su primera campaña campeona desde 2004 con una victoria 2-1 ante el Crystal Palace. Los jugadores finalmente pudieron levantar el trofeo aproximadamente una hora después del pitazo final en el estadio Selhurst Park del Palace, con el entrenador Mikel Arteta y el equipo vistiendo camisetas con "Champions 2026" en la espalda para la ocasión.

En el último empujón para la clasificación europea, Bournemouth y Sunderland terminaron sexto y séptimo, respectivamente, para meterse en la Liga Europa y Brighton fue octavo para alcanzar la Conference League.