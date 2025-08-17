Emotiva despedida de Gonzalo Piovi en Cruz Azul tras triunfo ante Santos Laguna

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Gonzalo Piovi vivió una noche cargada de emociones en el triunfo 3-2 de Cruz Azul sobre Santos Laguna. El defensor argentino fue protagonista al dar una asistencia y, al mismo tiempo, al dejar dudas sobre su futuro en la institución celeste.

Tras el pitazo final en Ciudad Universitaria, Piovi fue captado tomándose fotos y compartiendo abrazos con integrantes del club. La escena despertó rumores sobre una despedida, pues todo apunta a que podría haber jugado su último partido con la Máquina.

El zaguero, que llegó en 2024, se consolidó rápidamente como titular y referente de la defensa. En este año y medio conquistó la CONCACAF Champions Cup 2025, además de convertirse en uno de los jugadores más regulares de la plantilla dirigida por Martín Anselmi.

Vestido con chamarra azul con el logo de Cruz Azul, short negro y tenis blancos, el argentino abandonó la cancha con un aire nostálgico. Aunque nada se ha confirmado de manera oficial, la posibilidad de que salga rumbo al Inter de Miami ha tomado fuerza en los últimos días.

Su desempeño en la Leagues Cup 2025 lo puso en la mira de equipos de la MLS. A pesar de que Cruz Azul no avanzó de ronda, Piovi fue de los más destacados, situación que habría despertado interés, donde Lionel Messi lo tendría en la mira para reforzar su equipo.

De acuerdo con reportes, el defensor estaría siendo considerado por el Inter de Miami, e incluso se habla de una posible oferta cercana a los 7 millones de dólares. Sin embargo, el club celeste no ha confirmado la negociación ni ha dado postura oficial.

En lo deportivo, Piovi cierra una semana importante con la victoria ante Santos y su aporte en la cancha. La duda ahora es si continuará siendo parte del proyecto cementero o si tomará el vuelo hacia Estados Unidos para iniciar una nueva etapa.

Por ahora, su destino sigue en el aire. Lo cierto es que Gonzalo Piovi se ha ganado un lugar especial en Cruz Azul y, de concretarse su salida, dejaría un vacío en la zaga y en el corazón de la afición celeste.