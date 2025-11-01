Empate sin goles entre Atlas y Toluca en el Estadio Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- ¿Empate con sabor a victoria? Atlas consiguió sellar un 0-0 frente al Toluca en el Estadio Jalisco, un resultado que rompió las quinielas y permite a los rojinegros seguir soñando con meterse al Play In del Apertura 2025.

Toluca tuvo amplio dominio durante los 90 minutos del juego, algo que no se reflejó en el marcador. Los Diablos Rojos generaron varias oportunidades para mecer las redes de los rojinegros, pero nunca pudieron capitalizarlas.

Nicolás Castro fue el primero en alertar a la defensa de los Zorros. El mediocampista argentino probó desde lejos a Camilo Vargas, quien respondió con una buena intervención para evitar la caída de su marco al minuto 5.

La atajada del arquero colombiano le dio un tiro de esquina a los escarlatas que volvieron a ahogar un grito de gol. En esta ocasión, Paulinho conectó de cabeza el centro de Jesús Angulo, pero su cabezazo se fue rozando el poste izquierdo del arco rojinegro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Atlas buscaba generar peligro por medio del contragolpe, teniendo a Camilo Vargas como un lanzador con su educado pie izquierdo, así como al mediocampista Aldo Rocha. Sin embargo, sus intentos de generar peligro no prosperaban.

En el arranque del segundo tiempo se registraron dos grandes acciones ofensivas. Primero fue Durdevic para el Atlas, quien buscó rematar de "taquito", pero no pasó a más; después, Paulinho se fabricó un espacio y sacó un potente zurdazo que atajó de gran manera Vargas.

Camilo Vargas fue fundamental para evitar la derrota de Atlas, que tuvo una oportunidad de oro al minuto 90 con un remate de Víctor Ruiz, el cual no logró colar en el arco del equipo mexiquense.