En operativo, apresan a presunto objetivo criminal

Durante un aparatoso operativo realizado en la avenida Ricardo B. Anaya, elementos de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de un presunto objetivo criminal que cuenta con amplios antecedentes penales por delitos graves, en esta ocasión traía varias decenas de dosis de droga tanto de cristal como de marihuana.

Según los hechos, fue el martes pasado cuando en la transitada avenida se detectó al individuo que andaba a bordo de un vehículo y se registró una persecución que abarcó varias cuadras, desde la calle de Beirut de la colonia J. Aldana hasta la avenida Circuito Oriente.

El dispositivo culminó con la detención del sujeto, identificado con el nombre de José “N” de 35 años de edad, alias “El Pay”.

En la inspección que se le realizó, al sujeto le fueron encontradas en el vehículo en que huía 22 dosis de cristal y 10 de marihuana, por lo que entonces se le remitió ante las autoridades para que se le definiera su situación legal, no sin antes decirle los derechos que lo amparan.

De acuerdo a su historial, el individuo tiene un amplio historial delictivo contando con ocho detenciones entre los años 2017 al 2022 por delitos graves de homicidio, desaparición forzada, portación de arma de fuego, robo de vehículo y contra la salud.