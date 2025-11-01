Doloroso revés del San Luis
El cuadro potosino cayó ante Bravos de Juárez, que terminó remontando
Ante una escasa asistencia en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, el Atlético de San Luis sufrió una dolorosa derrota en casa al caer 2-1 frente a Bravos de Juárez, en partido correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
El encuentro inició con un ritmo pausado, donde ambos equipos se mostraron cautelosos y con pocas aproximaciones de peligro durante los primeros 15 minutos. La jugada más clara del primer tiempo fue para los visitantes al minuto 34, cuando Guillermo Castillo remató dentro del área y el balón estremeció el poste derecho del arquero potosino Andrés Sánchez. Por su parte, Miguel García tuvo la oportunidad más cercana para los locales con un disparo cruzado que pasó rozando el palo derecho.
El marcador no se movió en la primera mitad, y ambos equipos se fueron al descanso con el empate sin goles.
Para la segunda parte, Atlético de San Luis salió con mayor determinación, consciente de la urgencia por sumar puntos. Al minuto 61 llegó la recompensa, cuando Juan Manuel Sanabria desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso que Sebastián Pérez Bouquet remató de cabeza para abrir el marcador 1-0 a favor de los locales.
Sin embargo, el panorama cambió en los minutos finales. Al 81’, un desafortunado autogol de Rodrigo Dourado tras un centro de Juárez igualó el marcador 1-1, silenciando a la afición potosina.
Cuando todo parecía sentenciado con el empate, llegó el golpe final en tiempo agregado. Al minuto 90+8, Óscar Estupiñán apareció en el área para rematar de cabeza un servicio de Alejandro Mayorga, marcando el 2-1 definitivo que le dio el triunfo a los Bravos.
Con este resultado el conjunto potosino tendrá que ir al Volcán Universitario el próximo sábado 8 de noviembre a ganarle sin lugar a dudas a los Tigres de la UANL para poder conseguir el ultimo boleto al Play-in y depender también de otros resultados.
