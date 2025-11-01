Al volcar, camión ocasiona estela de daños en bulevar

Un camión materialista que iba cargado de piedra, que circulaba por la lateral del bulevar Rocha Cordero, se quedó sin frenos en pendiente descendente y frente a la plaza San Luis chocó contra un poste metálico para luego volcarse de manera aparatosa causando daños a varios vehículos que estaban ahí estacionados.

Según los hechos, inicialmente el camión tipo volteo color blanco, circulaba por la lateral del bulevar al parecer en un tramo en sentido contrario, iba cargado con piedra para cimiento.

Fue a la altura de la plaza San Luis y frente al edificio Tangente, en donde le fallaron los frenos y sin que el conductor pudiera controlar el volante la unidad se fue en trayectoria errática, chocando así contra vehículos estacionados en línea sobre la lateral.

Posteriormente el camión chocó contra un poste metálico y finalmente se volcó sobre su costado izquierdo, derramando la piedra en el lugar y una buena parte cayó sobre un automóvil Porsche que ahí se encontraba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los vehículos afectados en la volcadura fueron un Honda, un Porsche, dos Honda, una camioneta Toyota, dos autos KIA, un Óptima y un Dodge, en entre otros, los cuales se encontraban estacionados en línea sobre la lateral del bulevar, arteria también conocida como avenida Sierra Vista.

Luego del aparatoso percance al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, a fin de tomar, los daños materiales son cuantiosos y llegaron los ajustadores de las aseguradoras de los vehículos a reclamar los destrozos.

A pesar de lo aparatoso del accidente, por fortuna no se registraron tragedias humanas en este hecho y luego de tomar conocimiento, las autoridades ordenaron el retiro de las unidades afectadas.