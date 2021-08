En Celta de Vigo aceptan interés por Orbelín Pineda

Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, aceptó que el club sigue muy de cerca al jugador de Cruz Azul Orbelín Pineda con el objetivo de una contratación a futuro.

El atacante de la Máquina vence contrato a finales de año, por lo que se podría ir libre a cualquier equipo, se habla de que ya hay un acuerdo con el cuadro de Vigo, aunque el dirigente no lo confirmó...Ni negó.

"Nos encantaría Orbelín Pineda, es un gran jugador, tenemos unas referencias extraordinarias de él", dijo Mouriño en rueda de prensa ante medios locales..., Pero, ante todo, respetó "es jugador de Cruz Azul, pertenece a su plantilla...", Hasta ahora.

Quiso aclarar que: "Así como estamos con Orbelín Pineda, estamos con diez jugadores a los cuales se les vence el contrato y estamos muy al pendiente con los promotores, con los clubes de cualquier movimiento que haya".

Se ha preguntado por Orbelín... "Claro que hemos preguntado por él, pero esos jugadores que terminan contrato están mucho más cotizados porque vienen en mejores condiciones que el resto, no se paga una ficha al club que pertenece, pero por el momento analizamos todo de varios jugadores. No podemos tener como otros clubes, un departamento que siga a estos jugadores que terminan contrato, pero estamos muy al pendiente".

Sobre Néstor Araujo, central de origen mexicano, confirmó que ya ha adquirido la nacionalidad española, pero... "Araujo ya tiene la nacionalidad, pero cuándo podrá ejercer de español (para ser tomado en cuenta como comunitario), supongo que faltarán días.