En fecha doble, América busca ante Santos elevar el vuelo rumbo a Liguilla

Las Águilas dirigidas por Santiago Solari tienen que tomar altos vuelos muy pronto. Faltan únicamente cuatro partidos para el arranque de liguilla, y ante su inminente pase directo, todavía no demuestran esa letalidad y potencia para triunfar en partidos de matar o morir de liguilla, aunque siguen ganando y mantienen su liderato en fase regular.

Este martes América recibe al Santos Laguna en el Estadio Azteca como parte de la jornada 14 de la fecha doble en el Apertura 2021. Los Guerreros llegan a la capital para buscar puntos con urgencia, o de lo contrario podrían arriesgar su clasificación en repechaje. Por ello, los azulcremas tendrán un duelo complicado ante un rival con hambre en el Coloso de Santa Úrsula. Pero más allá de los puntos, América ya debe pensar en mejorar su juego y triunfar con victorias que no estén en riesgo constante por ser tan cortas en el marcador. Y es que los 28 puntos de 39 posibles que registran, tienen al América como líder del campeonato. Inclusive si llegaran a perder esta jornada no hay nadie que pueda alcanzarles esta fecha. Sin embargo, pese a ser el equipo más regular del campeonato, siguen despertando dudas respecto a lo que podrá pasar en fase final, donde el equipo de Solari no demostró esa fuerza necesaria la liguilla anterior, cuando fueron eliminados por Pachuca. Santiago Solari es el primero consciente de que falta lo más importante, pero refiere que van partido a partido para trabajar su calificación: "Estamos muy contentos por el trabajo realizado y por los puntos obtenidos, pero queda trabajo por delante todavía, lo tenemos clarísimo. El torneo no terminó y cada fecha es un mundo. Y es muy parejo, lo podemos observar cada fin de semana; parejisímo, y cada partido tiene un gran nivel de dificultad. Y ahora que vamos a tener partidos de manera continuada, debemos estar como hoy, todos juntos y entre todos sacar los partidos adelante", afirmó el timonel argentino. Será a las 19 horas de este martes 19 de octubre cuando el América busque dar otra buena actuación en casa, ahora con mayor autoridad, ante un rival que ha dejado ir puntos y que en esta recta final peleará por cada palmo de terreno en el campo.

Atlas, a limpiar el paso ante La Máquina

Para evitar que el América se le "escape" sin opción a darle alcance, el cuadro de los Rojinegros arrancan la jornada 14 con la obligación de reponerse de su última caída (0-1) ante el Mazatlán y aferrarse a la parte alta de la tabla general. Este martes los Zorros reciben en el Estadio Jalisco la incómoda visita del Cruz Azul.

En la carrera por la cima de la clasificación, el Atlas corre en segundo lugar general. El pasado fin de semana los Tapatíos cayeron en tierras sinaloenses pero, para su fortuna, quienes le persiguen en la parte alta de la tabla (Toluca y Monterrey) hicieron lo propio, situación que aprietó todavía más el acomodo de la Liga MX.

Pero las Águilas, mandonas en el certamen, sí superaron la prueba en San Luis, por lo que vuelan como número uno, con 28 unidades cosechadas, por 22 del Atlas, quien no quiere que la distancia se siga ampliando, sobre todo cuando el torneo está en su parte más madura. Por lo anterior, los dirigidos por Diego Cocca saben que no se pueden permitir pestañear ante un rival que tiene serias intenciones de sumar en la Perla de Occidente para negociar, con comodidad, el repechaje para la fiesta grande.

Los Cementeros llegan a este compromiso luego de un empate ante los Tigres, en un resultado que ancló a los de La Noria en el séptimo puesto de la tabla. A la evidente baja de juego del conjunto campeón, se suman las múltiples ausencias a su cuadro titular que, por las eliminatorias mundialistas, ha tenido que sortear -sin tanto éxito- el estratega peruano Juan Reynoso.

Para el timonel del conjunto celeste "todos somos autocríticos y consientes de que no estamos en nuestra mejor expresión, pero nos vamos entendiendo mejor. Sabemos de qué adolecemos y qué hacemos bien", por lo que espera que en su visita a los Rojinegros, les regrese el futbol que los llevó a la gloria futbolística el semestre anterior... o al menos aceitar un poco la maquinaria para no perderse la oportunidad de refrendar su título.

En un duelo en el que las posiciones de la tabla serán el punto de referencia para ambos conjuntos, Atlas y Cruz Azul se enfrentan este martes en el Estadio Jalisco a las 21:05, ello como parte del calendario de media semana en el torneo Apertura 2021.

Puebla recibe a un crecido Mazatlán

La actividad de media semana en la Liga MX presenta el duelo entre el Puebla y el Mazatlán, equipos que ganaron el fin de semana y que si suman otros tres puntos, afianzarán su puesto en la zona que da puestos para la reclasificación a la Liguilla del Torneo Grita México Apertura 2021.

La Franja derrotó de visita al Necaxa 1-0, mismo marcador que le aplicó el Mazatlán al Atlas, por lo que salir del estadio Cuauhtémoc con tres puntos será perfilar una semana exitosa para cualquiera de los dos.

Aunque suele suceder que en partidos de media semana el nivel decaiga un poco, ambos equipos saben que relajarse en la fecha 14 sería abrir la puerta a los perseguidores para ser superados.

Hasta la jornada 13, el Puebla, dirigido por Nicolás Larcamón, suma 15 puntos, por lo que necesita ganar en casa para no estar supeditado a ser alcanzado por quienes tienen partidos pendientes, como Pachuca o Pumas.

El Mazatlán, comandado por el español Beñat San José, alcanzó las 17 unidades y ligar triunfos lo colocarían con serías aspiraciones para pelear el repechaje como local.

El partido Puebla-Mazatlán, de la jornada 14, se disputará en el estadio Cuauhtémoc este martes en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Gallos y Rayados en busca de la victoria

Inicia la jornada 14 del torneo "Grita México" Apertura 2021 en el estadio Corregidora a las 17:00 horas cuando los Gallos Blancos reciban a los Rayados, ambas escuadras buscarán regresar al camino de la victoria.

Querétaro llega a este juego después de empatar frente a los Xolos de Tijuana, por lo que se ubican en el lugar 16 con 12 puntos, producto de dos victorias, seis empates y cinco derrotas.

Por su parte, los Rayados perdieron ante el León, con este resultado tienen 20 unidades, consecuencia de cinco triunfos, cinco igualadas y tres descalabros.

Cabe señalar, que los regios tienen dos victorias consecutivas contra los Gallos, ya que la última vez que Querétaro les ganó fue en el Clausura 2020.