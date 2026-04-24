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En la agonía, Bellerín da empate a Betis ante el Madrid

Kylian Mbappé solicitó su cambio en el minuto 81 durante el encuentro disputado en el estadio de La Cartuja

Por EFE

Abril 24, 2026 03:16 p.m.
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Foto: EFE

Foto: EFE

Un gol de Héctor Bellerín sobre la bocina le ha dado al Betis un justo empate ante el Real Madrid.

Antes, los madridistas se adelantaron con un gol de Vinicius en el minuto 16 y en el que los verdiblancos se estrellaron una y otra vez ante el ucraniano Lunin

Mbappé pidió su cambio

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, pidió el cambio en el partido de este viernes contra el Betis en el estadio de La Cartuja de Sevilla, abandonó el campo por su propio pie y fue reemplazado en el minuto 81 por Gonzalo García.

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El atacante hizo un gesto claro de solicitar el cambio al banquillo cuando su equipo vencía por 0-1 al conjunto verdiblanco, con un gol de Vinícius Júnior, aunque el encuentro luego terminó con empate a uno por el gol de Héctor Bellerín en los instantes finales.

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