En MLB ven posible que los New York Yankees jueguen en México

A-AA+

Ahora que las Ligas Mayores han anunciado su regreso a México y por primera vez en la historia celebrarán partidos de temporada regular en la capital del país, con los duelos que los Giants de San Francisco y los Padres de San Diego sostendrán el 29 y 30 de abril de 2023 en el estadio Alfredo Harp Helú, aparece la pregunta: ¿Qué tan posible es que vengan los Yankees de Nueva York?

Rodrigo Fernández, director de la oficina de las Grandes Ligas para Latinoamérica, asegura que "claro que es posible". "Evidentemente, todos los equipos de Grandes Ligas quieren venir a México. Siempre ha sido una prioridad para nosotros traer a equipos sumamente competitivos", agrega el directivo. "Cada vez que vienen, uno va a la Serie Mundial ese mismo año o en el que sigue, lo cual habla de que hacemos un esfuerzo importante por traer a equipos competitivos".

Fernández está consciente de la popularidad que tienen los "Bombarderos del Bronx" en México, por lo que son una opción para el futuro. "Es algo que está platicado, pero probablemente a quienes le vayan a los Yankees también les gustaría ver a (Julio) Urías con los Dodgers", subraya. "Tenemos muy claro qué es lo que quiere la gente".

Porque no hay duda de que esos dos equipos son los más populares en México. "Hasta hace dos años, sí eran los Yankees (el equipo de Grandes Ligas con más seguidores en México)", reconoce Fernández. "El efecto Urías ha sido muy importante y hoy están arribita los Dodgers de los Yankees... Es muy parejo entre estos dos, y luego ya hay un espacio importante con el segundo grupo, donde están los Astros, los Cubs, los Red Sox, pero también aparecen equipos como los Blue Jays, que tienen un buen número de seguidores".

Por lo que no sería raro que alguno fuera programado para los siguientes años. El actual contrato del "Big Show" con México es hasta 2026, aunque eso no quiere decir que todos los años se vaya a jugar en la Ciudad de México. "Este año y probablemente el que siga, (se jugará) en la Ciudad de México", aclara el directivo. "Después, estamos abiertos a regresar a Monterrey, porque son las dos ciudades en las que vemos posible tener los juegos de temporada regular en estos cuatro años".

Que arrancarán con la serie de dos partidos entre los Giants de San Francisco y los Padres de San Diego, el 29 y 30 de abril de 2023.