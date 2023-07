En partido de volteretas, Toluca vence 4-3 a Nashville

A-AA+

NASHVILLE, EU., julio 27 (EL UNIVERSAL).- Diablos Rojos del Toluca sacaron la casta para venir de atrás y derrotar 4-3 a Nasville en partido de la zona Central 4 jugado ante una buena entrada en el GEODIS Park.

Agradable encuentro que respondió a las expectativas con dos equipos abiertos y que desde los primeros minutos marcaron con Zimmerman al 3 para los locales.

Pero Los Diablos Rojos no se dejaron y empezaron a hacer su juego con llegadas contantes, mismas que rindieron frutos al 26 con Marcel Ruiz, pase de Maxi Araujo.

Pero el encuentro fue a más y Nashville nuevamente se fue al frente con gol de Fafa. Los locales celebraban la ventaja.

Pero vino la voltereta escarlata y al 43 nuevamente Marcel Ruiz se hizo presente con su segundo de la noche y antes de terminar la primera mitad Thiago Volpi dio la ventaja choricera a través de la vía penal.

La segunda parte no desmereció, ni bajo el nivel de juego. Toluca puso el cuarto a través de Robert Morales. Los mexiquenses estaban imparables.

Y Nashville no se dejaba. También respondía a los ataques escarlatas y al 69 Haakenson acorto para el 4-3.

Los Diablos resistieron a la defensa y buscando el quinto, pero el encuentro no dio para más. Tres puntos para los mexiquenses.