Enfrentan Bills a su némesis

ORCHARD PARK, NY.- Después de cuatro años, muchos desengaños en los playoffs y una depuración de la plantilla en cuanto a liderazgo y habilidad, los Bills de Buffalo finalmente están regresando al juego de campeonato de la AFC.

¿Y a quién más encuentran los Bills sino a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs de nuevo en su camino?

Tres de los últimos cuatro playoffs de Buffalo terminaron contra los Chiefs, comenzando con una derrota de 38-24 en Kansas City en el juego de campeonato de la AFC después de la temporada 2020.

Un año después en Kansas City, vino una derrota en tiempo extra de 42-36 en la que Buffalo desperdició una ventaja de tres puntos en los últimos 13 segundos del tiempo reglamentario.

Y luego estuvo el año pasado, cuando Tyler Bass falló un intento de gol de campo de 44 yardas con 1:43 restantes en una derrota de 27-24 contra los Chiefs visitantes.

Si Josh Allen y estos Bills quieren demostrar que este año es diferente, y que han ganado perspectiva de las cicatrices —como le gusta llamarlas al entrenador Sean McDermott— de su pasado, entonces el juego del domingo es la oportunidad de Buffalo. Para avanzar al Super Bowl por primera vez desde que perdieron cuatro apariciones consecutivas en la década de 1990, los Bills tendrán que hacer algo que no han hecho en 35 años: ganar de visita.

Buffalo tiene un récord de 0-4 en juegos de playoffs fuera de casa bajo el mando de McDermott, 3-12 en total, y ha perdido siete consecutivos desde una victoria de 29-10 en Miami en el juego de campeonato de la AFC después de la temporada de 1992.

Si hay un lado positivo, los Bills ya no pueden ser descartados como inferiores o demasiado pequeños o carentes de talento en puntos clave, como se dijo sobre un equipo que disfrutó de una temporada récord de la franquicia con 15 victorias, incluidos los playoffs.

Como se evidenció en su victoria por los pelos de 27-25 sobre los Baltimore Ravens el domingo, los Bills juegan un fútbol complementario que los hace más grandes que la suma de sus partes.

Y, sí, han abrazado completamente su etiqueta de desvalidos.

Cualquier motivación adicional necesaria para vencer a unos Ravens que aplastaron a Buffalo 35-10 en la semana 4 les fue mostrado a los jugadores con un video de los críticos de los Bills el sábado.

“Dijeron que no éramos lo suficientemente grandes, que no éramos lo suficientemente físicos, que no podíamos detener la carrera, da, da, da, da, da”, dijo el tackle defensivo Ed Oliver. “Pero ganamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”

Vencer a los Ravens no fue fácil, pero estuvo en consonancia con la identidad de los Bills: compartir la riqueza en la ofensiva y forzar pérdidas de balón en la defensa. Allen disfrutó de su 11ma salida sin pérdidas de balón del año mientras completaba pases a ocho jugadores, y los tres touchdowns de los Bills —dos de Allen— llegaron por tierra.

Y la defensa forzó tres pérdidas de balón, que se convirtieron en 10 puntos. Además de que el ala cerrada de los Ravens, Mark Andrews, dejó caer una conversión de 2 puntos que podría haber empatado el juego con 1:33 restantes. Esto fue suficiente para compensar que Baltimore tuviera una ventaja de 416-273 en yardas totales.