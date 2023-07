Enrique Reyes habla sobre la medalla de oro de beisbol en JCC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- El beisbol se mantiene brindando alegrías a México, en esta ocasión fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 donde la novena "Tricolor" obtuvo la medalla de oro por primera vez en la historia.

La presencia de lluvia el día de la final ante Cuba provocó que el juego no se disputara, pero México al conseguir el mejor resultado en la justa (5-1) lo hizo acreedor al metal áureo. Este hecho provocó recibir críticas demeritando el esfuerzo de los peloteros, por ello el mánager Enrique "Che" Reyes mandó un mensaje ante este señalamiento.

"Nosotros ganamos, no nos regalaron nada como piensan algunos. Todos hubiéramos querido ganar la medalla de oro jugando, ese último juego no se pudo jugar por la lluvia, pero fuimos el mejor equipo en ese torneo y nosotros le ganamos al equipo con el que íbamos a jugar el domingo así que no quede dudas de qué nosotros ganamos", expresó el mánager.

El pelotero, Randy Romero, enfatizó en la misma situación señalando que las cuestiones climatológicas no estaban en sus manos, así que en la Selección no hacen caso a las críticas porque "nosotros no hacemos las reglas del torneo, salimos campeones, somos un gran equipo y acabamos de hacer historia, somos oro y esta medalla es para todo México".

"El Che" Reyes comentó que el reto más grande en la justa caribeña es con el país porque el beisbol le ha dado todo en vida y por ello siempre existirá el compromiso de su parte, de hecho, esa fue la característica para que México consiguiera subir a lo alto del podio.

"Es una responsabilidad cada día más grande porque nuestro beisbol está en mejores niveles y se espera lo mejor de ellos, nosotros estamos comprometidos con dar el mejor esfuerzo para dar el oro e internamente estamos comprometidos con este deporte", indicó.

México con esta histórica presea aseguró su presencia en los Juegos Panamericanos Chile 2023, torneo en el que ya están analizando en concretar el mejor roster.

"Ahorita tenemos que estar pensando en la próxima medalla que viene y preparándonos para los Juegos Panamericanos", expresó "Che" Reyes y adelantó que "la base va a salir de esta selección mexicana, (quizá) haya algunos movimientos, porque está la liga de invierno, no creo que haya un problema (en la convocatoria)".

Al respecto Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, remarcó que la convocatoria para los Juegos Panamericanos será elaborada por el Comité de Selecciones Nacionales, conformado por él y Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Beisbol. Además, de la Vega indicó que respetará el apoyo económico que recibirán los integrantes de la novena mexicana por parte del Gobierno Federal por obtener una medalla en los Juegos Centroamericanos.

"Los estímulos que vengan como cualquier otro seleccionado nacional, que cualquier deporte que sea lo vamos a respetar", señaló el dirigente.