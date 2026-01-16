Entregan uniformes gratis a academias de taekwondo y karate
En la Plaza de los Fundadores se llevó a cabo la entrega de indumentaria deportiva gratuita a niñas, niños y jóvenes que forman parte de las academias municipales de taekwondo y karate, como parte de las acciones enfocadas a la formación integral de los atletas y al respaldo a las familias capitalinas.
Durante el evento, se destacó que el impulso a disciplinas como el taekwondo y el karate no solo fortalece la actividad física, sino que también promueve valores, identidad y oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, incluso con proyección a competencias de carácter nacional e internacional. En ese sentido, se reconoció el esfuerzo y la confianza de las familias que ven en las academias municipales espacios de formación integral.
El director de Deporte Muni-
cipal, Luis Fernando Alonso Molina, informó que fue posible la entrega de casi 500 dobok y karateguis a estudiantes de las academias municipales, como un reconocimiento y estímulo para que continúen su preparación en estas disciplinas. Asimismo, destacó que actualmente se cuenta con 10 academias de taekwondo y karate distribuidas en centros deportivos y comunitarios, las cuales brindan atención de lunes a sábado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por su parte, las y los beneficiarios, así como madres y padres de familia, agradecieron el apoyo otorgado mediante la disponibilidad de espacios, clases y equipamiento de manera gratuita, subrayando que estas acciones permiten que niñas, niños y jóvenes practiquen deporte en entornos seguros, desarrollen habilidades físicas y personales, y fortalezcan su crecimiento integral a través de las artes marciales.
no te pierdas estas noticias
Pistons de Detroit sorprenden a los Suns de Phoenix con emocionante victoria
AP
Duncan Robinson y Jalen Duren se destacan en la victoria de los Pistons de Detroit sobre los Suns de Phoenix en un encuentro lleno de emociones.
Canelo Álvarez anuncia su retorno al boxeo con un evento 'México contra el mundo'
El Universal
El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez ha confirmado su regreso al ring para el 12 de septiembre en una pelea en Arabia Saudita.
Los 5 partidos con mayor demanda para la Copa del Mundo 2026
El Universal
El encuentro entre Colombia y Portugal destaca como el más solicitado en la venta de boletos para el Mundial 2026.