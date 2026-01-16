Entregan uniformes gratis a academias de taekwondo y karate

En la Plaza de los Fundadores se llevó a cabo la entrega de indumentaria deportiva gratuita a niñas, niños y jóvenes que forman parte de las academias municipales de taekwondo y karate, como parte de las acciones enfocadas a la formación integral de los atletas y al respaldo a las familias capitalinas.

Durante el evento, se destacó que el impulso a disciplinas como el taekwondo y el karate no solo fortalece la actividad física, sino que también promueve valores, identidad y oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes, incluso con proyección a competencias de carácter nacional e internacional. En ese sentido, se reconoció el esfuerzo y la confianza de las familias que ven en las academias municipales espacios de formación integral.

El director de Deporte Muni-

cipal, Luis Fernando Alonso Molina, informó que fue posible la entrega de casi 500 dobok y karateguis a estudiantes de las academias municipales, como un reconocimiento y estímulo para que continúen su preparación en estas disciplinas. Asimismo, destacó que actualmente se cuenta con 10 academias de taekwondo y karate distribuidas en centros deportivos y comunitarios, las cuales brindan atención de lunes a sábado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, las y los beneficiarios, así como madres y padres de familia, agradecieron el apoyo otorgado mediante la disponibilidad de espacios, clases y equipamiento de manera gratuita, subrayando que estas acciones permiten que niñas, niños y jóvenes practiquen deporte en entornos seguros, desarrollen habilidades físicas y personales, y fortalezcan su crecimiento integral a través de las artes marciales.