Entrenador del Chelsea dice que el momento de ganar la Champions "es ahora"

LONDRES (EFE).- Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, declaró antes de medirse al Oporto en la vuelta de los cuartos de final, que el momento de ganar la Liga de Campeones es "ahora".



El conjunto inglés recibirá al Oporto en el Ramón Sánchez Pizjuán con la ventaja del 0-2 logrado en la ida gracias a los goles de Mason Mount y Ben Chilwell.

"No vas a encontrar aquí a ningún equipo que no quiera llegar a semifinales. No hay nada que esconder. Este es un equipo que tiene una cultura y una estructura hecha para ganar títulos y partidos. Tiene la mentalidad y la historia para ello", dijo el alemán en rueda de prensa.

"Yo he venido aquí para ganar títulos. Para ganar partidos. Es lo que me pido a mí mismo. Ahora es el momento. Aunque si te soy sincero podríamos estar hablando horas y horas sobre ello, pero mañana lo que tenemos que hacer es jugar y no hay partido más difícil que el próximo", añadió.