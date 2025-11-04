Entrenador Mladen Zizovic sufre infarto en pleno partido de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El futbol mundial se encuentra de luto, luego de darse a conocer el sensible fallecimiento del entrenador bosnio Mladen Zizovic, estratega de 44 años que perdió la vida en pleno partido en Serbia.

El hombre, quien vivía su tercer juego como responsable del Radnicki 1923, sufrió un infarto y se desplomó al borde del campo en los primeros minutos del partido ante el Mladost, el pasado domingo.

El terrible momento quedó grabado por la señal de televisión, en la que se ve a Zizovic recibir atención médica y ser trasladado de inmediato a un hospital cercano, causando la preocupación de sus jugadores y rivales.

Con ese momento en la mente, el árbitro central decidió poner en pausa el juego y reanudarlo unos minutos después. Lamentablemente, todo se tornó más doloroso al recibirse la notificación de la muerte de Mladen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El anuncio provocó que los futbolistas en la cancha rompieran en llanto y se tendieran en el césped, lamentando lo ocurrido y deseando salir del campo para despedirse de su amigo.

"Un hombre que dejó una huella imborrable allá donde trabajó, con su conocimiento, serenidad y nobleza. Aunque pasó poco tiempo en Kragujevac, se ganó el respeto de todos en el club: jugadores, colaboradores y aficionados, con su energía, profesionalismo y cualidades humanas", escribió su equipo en redes sociales.

Zizovic, quien se retiró en 2016 como profesional, jugó dos partidos con la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, recibiendo en su paso por las canchas el cariño de los aficionados.