logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El Centro Histórico vibra con el inicio del Xantolo en tu Ciudad 2025

Fotogalería

El Centro Histórico vibra con el inicio del Xantolo en tu Ciudad 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Entrenadores lapuentistas: continuadores de una filosofía de juego

Conoce a los entrenadores que perpetúan la visión de juego de Manuel Lapuente

Por El Universal

Octubre 25, 2025 09:33 p.m.
A
Entrenadores lapuentistas: continuadores de una filosofía de juego

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Uno de los técnicos más influyentes y exitosos en la historia del futbol mexicano no sólo dejó un legado con los equipos que dirigió, sino con gente que trabajó con él, la cual asimiló su filosofía de juego y la trasladó a otros clubes, con lo que se formó toda una escuela.

Con el fallecimiento de Manuel Lapuente se va el creador de un método de trabajo en el balompié mexicano que fue criticado por muchos, pero con grandes resultados.

Como estratega, Lapuente obtuvo cinco títulos de Liga (dos al frente del Puebla, otro par con el Necaxa y uno más en el América), pero algunos de sus alumnos aumentaron el palmarés del denominado "lapuentismo".

¿Qué es el "lapuentispo"?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según varios de los estrategas que se identifican con esta forma de juego, es un estilo que prioriza la solidez defensiva y en ocasiones puede renunciar a la posesión del balón, pero eso no significa que se olvide a atacar.

Su principal arma son contraataques relampagueantes, para lo que es clave contar con jugadores veloces y contundentes, ya que resulta imprescindible posicionarse frente al arco rival cuando el adversario deja espacios por ir al ataque, además de -claro está- no fallar las opciones de gol.

Hay cuatro entrenadores que destacan entre los "lapuentistas".

Luis Fernando Tena, su alumno más avanzado

Lapuente le dio la oportunidad de integrarse a su cuerpo técnico en la década de los 80 y fue ahí cuando aprendió gran parte de lo que sabe. El "Flaco" siempre reconoce que Manuel es uno de sus grandes "maestros".

Tena fue el estratega en el logro más grande en la historia del futbol mexicano: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

En el balompié nacional, consiguió los cetros de Liga del Invierno 1997 (Cruz Azul) e Invierno 2000 (Morelia), único en la historia del club michoacano.

Raúl Arias, el que ev el futbol de manera más parecida

Arias fue su auxiliar durante algunos meses con los Rayos, antes de que lo relevara en el cargo.

Su estilo es un poco más defensivo, pero también ofreció buenos resultados.

Logró el título de Liga con los rojiblancos en el Invierno 1998.

Mario Carrillo

Fue auxiliar de Lapuente y después de su paso por el América, se quedó con el puesto.

También priorizaba la solidez defensiva, pero es el que planeaba contragolpes más poderosos, lo que permitió a las Águilas quedarse con el título de Liga en el Clausura 2005, con un futbol que gustaba a la tribuna.

José Manuel de la Torre, su último gran pupilo

Prácticamente todo el proceso como entrenador del "Chepo" se hizo en el América, bajo el cobijo de Lapuente.

Adoptó el estilo de juego y le agregó aún más solidez defensiva, pero con la posesión de la pelota como prioridad.

Fue tres veces campeón de Liga (una con el Guadalajara y dos con el Toluca).

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Entrenadores lapuentistas: continuadores de una filosofía de juego
Entrenadores lapuentistas: continuadores de una filosofía de juego

Entrenadores lapuentistas: continuadores de una filosofía de juego

SLP

El Universal

Conoce a los entrenadores que perpetúan la visión de juego de Manuel Lapuente

Isaac del Toro se corona en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada
Isaac del Toro se corona en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada

Isaac del Toro se corona en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en Ensenada

SLP

EFE

El ciclista mexicano Isaac del Toro gana el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025 en su ciudad natal, Ensenada, Baja California.

Lando Norris conquista la pole position en el Gran Premio de México
Lando Norris conquista la pole position en el Gran Premio de México

Lando Norris conquista la pole position en el Gran Premio de México

SLP

AP

La emoción se desborda en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la pole position de Lando Norris en el Gran Premio de México.

Max Scherzer lanzará en el juego 3 de la Serie Mundial contra los Dodgers
Max Scherzer lanzará en el juego 3 de la Serie Mundial contra los Dodgers

Max Scherzer lanzará en el juego 3 de la Serie Mundial contra los Dodgers

SLP

AP

La Serie Mundial 2021 se calienta con el enfrentamiento entre Max Scherzer y Tyler Glasnow en el tercer juego, ¡una batalla que definirá el rumbo de la serie!