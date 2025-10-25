Fallece Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano
Manuel Lapuente, exdirector técnico de la Selección Mexicana, falleció este sábado a los 81 años.
El estratega marcó una época en el balompié nacional y su legado está respaldado por múltiples campeonatos con Puebla, Necaxa y América, además del Tricolor.
Información en desarrollo...
