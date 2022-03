Equipo Canel´s mantiene liderato

El equipo continental Canel´s-ZeroUno-Mavic, sigue siendo protagonistas de la Vuelta Internacional Bicentenario Bantrab en Guatemala, en por se ubica como líder por equipos y va por la general en la última etapa de esta vuelta con Heiner Parra.

Con circuito de siete vueltas para un total de 65.5 kilómetros arrancó la cuarta etapa de la Vuelta Internacional Bicentenario Bantrab en Guatemala disputando dos metas volantes durante la primera parte de la etapa, posterior a esto el equipo continental Canel´s-Zerouno-Mavic recorrió los 70 kilómetros restantes donde los esperaban cuatro metas de montaña y una volante.

El penúltimo día de actividad para los integrantes de Canel´s-Zerouno-Mavic quienes partían como líderes de montaña, equipos, sub 23 y subliderato individual arrancó en San Francisco el Alto, Circuito de 7 vueltas en Salcajá partiendo posteriormente a lo alto de Alaska y Los Encuentros para llegar a la meta en Piedra María Tecún, teniendo altimetría de 2315 msnm como mínima y 3058 msnm como la máxima.

Salida controlada los primeros cuatro kilómetros, después de esto los competidores comenzaron sus fugas rumbo a las primeras metas volantes, teniendo entre ellos y presionando en busca de los premios al integrante de Canel´s-Zerouno-Mavic Pablo Alarcón quien durante las siete vueltas del circuito en Salcaja se mantuvo entre los fugados logrando el cuarto lugar en ambas metas, para el resto de la etapa rumbo a la montaña Alarcón y tres corredores más con diferencia de 2:20 se fueron en solitario en busca del primer premio de montaña primera categoría en Alaska kilómetro 81.5 donde cruzó tercero así como tercero en la volante tres km 113.

El recorrido continuó para Pablo Alarcón de Canel´s-Zerouno-Mavic acompañado en punta junto a un pequeño grupo de cuatro competidores buscando el premio de montaña dos en el km 118.5 donde fue cuarto, los escapados a 1.55 min del grupo perseguidor, el tercer premio de montaña de tercera categoría en el km 126 también fue cuarto y en el último de primera categoría km 134.2 consigue el cuarto.

Trayecto sumamente complicado al entrar a terracería los últimos 6.5 km, el polvo se hace protagonista complicando a los corredores la visibilidad, la meta lista en Piedra María Tecún espera al ganador de la cuarta etapa, el terreno un plus para esta vuelta, Canel´s-Zerouno-Mavic protagonista de la etapa, pero al final un poco de dificultades no permiten dar el golpe de autoridad que se esperaba, terminando el penúltimo día en Tercero Heiner Parra y Edgar Cadena en once.

En las generales Canel´s-Zerouno-Mavic se mantiene líder por equipos, individual Heiner Parra es segundo y está a 3 segundos del primero, en la montaña Efrén Santos sigue líder mientras que en Sub 23 Edgar Cadena primero.