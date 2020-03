Equipos femeniles de Liga MX realizan paro de 'Un Día Sin Mujeres'

Este lunes se lleva a cabo el paro de actividades que se hizo viral en redes sociales y que lleva el nombre de "Un Día Sin Mujeres".

Desde hace algunas semanas, clubes de la Liga MX Femenil anunciaron que se sumarían a este paro y hoy 9 de marzo han cumplido su palabra. Los planteles no asistieron a entrenar y detuvieron toda actividad.

Cabe recordar que este paro es una protesta por la violencia de género y los feminicidios que se registran y se organizó un día después de las manifestaciones en el Día Internacional de la Mujer.

Aunque no todos los clubes han publicado hoy, ya con anterioridad habían informado que se unirían a este paro.

Chivas Femenil. "Hoy no inició el entrenamiento", junto a una imagen de Verde Valle.

León. El día de ayer domingo, el cuadro femenil publicó: "Mañana la cancha estará apagada", junto a una imagen oscura del estadio.

Querétaro. "Apoyo y respeto total, los Gallos nos solidarizamos con cada una de ustedes", publicó el equipo queretano junto a una imagen de sus jugadoras y el "#UnDíaSinNosotras".