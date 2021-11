Erik Lira cumplió: "Nos ching... al América"

Sebastián Saucedo, jugador de los Pumas, lanzó un fuerte mensaje al América tras derrotarlos 1-3 en el estadio Azteca y con eso obtener el boleto a las semifinales del Apertura 2021.

El extremo Felino, compartió un posteó de Erik Lira en Instagram, donde el canterano subió una foto en el vestidor y lo acompañó con un "El puma no tiene mujer".

Ante esto, Salcedo agregó en un posteó aparte: "Pero tiene un hijo pu..".

Esto, como alusión a la mítica porra de la afición Universitaria hacia el América: "El puma no tiene mujer, el puma no tiene marido, pero tiene un hijo pu.. que se viste de amarillo".

Habrá que ver si hay alguna sanción por parte de la Liga MX. De momento, los Felinos siguen de fiesta y esperarán rival para las semifinales.

"Nos ching... al América", el mensaje

Erik Lira, jugador de los Pumas, terminó muy eufórico en el partido ante Toluca, en donde con su victoria 1-2 sellaron el pase a los Cuartos de Final del Apertura 2021.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista mexicano se acercó a festejar con la afición Universitaria que se dio cita en el Nemezio Díez y lanzó un contundente: "Nos chingaremos al América".

Desde antes del encuentro de Repechaje, estaba confirmado que en caso de que los Felinos avanzaran se enfrentaría al América en la siguiente ronda, situación que Lira tenía muy clara.

Este lunes se confirmó el horario de los partidos de Liguilla del Clásico Capitalino. La ida se jugará el miércoles 24 a las 19:00 horas, y la vuelta el sábado 27 a la misma hora.

En caso de empate en el global, avanzaría el América por tener mejor posición en la tabla, recordar que el gol de visitante ya se eliminó.