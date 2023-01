Es engreído y no sabe perder, dice Faitelson del "Canelo"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- David Faitelson, comentarista de ESPN, volvió a dejar claro que el "Canelo" Álvarez no es un boxeador que sea de su agrado debido a las ventajas que busca en sus peleas.

Esto comenzó porque Álvarez estaría dispuesto a una revancha contra Dmitry Bivol en la fecha que se da en el marco del 15 de septiembre, pero el mexicano busca que sea en el peso que le beneficie.

"A mí me parece que el Canelo es un tipo engreído, así como lo reconozco como un tipo que se disciplina mucho, también creo que tiene demasiado orgullo y no sabe perder", afirmó Faitelson.

Dmitry Bivol en mayo de 2022 derrotó al Canelo Álvarez en la división de las 175 libras, por lo que en una segunda pelea el tapatío buscará que sea en la división de las 168 libras donde es el campeón absoluto de los supermedianos.

Por esta razón, David Faitelson criticó la forma en la que se maneja el boxeador mexicano.

"Tiene que entender que en el boxeo se pierde, ¿Por qué no se dedica a buscar una pelea con David Benavidez?, le da la vuelta a Benavidez", mencionó el comentarista de ESPN a su compañero Bernardo Osuna.