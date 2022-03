Escandalosa goliza de San Juan de Gpe.

La escuadra de San Juan de Guadalupe no tuvo problemas para vencer al Corpolgas H-7 con cartones de 6 goles a cero, en partido correspondiente a la décima quinta fecha de la actual temporada de la categoría Veteranos Grupo Eurocracks, de la Liga Asociación Central de Deportistas de Futbol.

El árbitro fue José Luis Cortés, los goles del partido fueron de Hugo Albarrán Morales con 4 anotaciones a los minutos 26, 30, 48 y 75, dos goles de Juan Gerardo Ramírez al 11 y 19.

DIVISIÓN DE HONORES

En un partido muy nivelado, el equipo del DIFICAT/AC Loredo empató a 2 goles con los Cronistas Deportivo-Canel´s. en donde José León Prieto fue el nazareno, los dos goles de los primeros fueron de Juan Pérez; y por los segundos anotaron José Navarro y Aldo Vera.

GANA LA VISITA

El cuadro del Comonfort fue a la casa del Betarey con marcador de 4 goles a 2, en donde el juez central fue Mario Belmontes, los goles de los ganadores fueron de José Joaquín Escobedo con 2 tantos y dos goles más de Salvador Banda Sánchez; por los perdedores, Silverio Reyna y Julio César García.

FERIA DE GOLES

En un partido en donde se anotaron nueve tantos, la escuadra del Combinado Progreso le ganó el duelo de ofensivas al JLCL&JAZS Caman con cartones de 5 goles a 4, en donde el hombre de negro fue Erick Aldair Juárez, los goles de los triunfadores fueron de Julio C. Amador al 54; Luis C. Reynoso al 21; Daniel Medina con dos tantos al 60 y 62 y uno más de Luis A. Hernández al 56; por los perdedores, dos goles de Juan C. Jacobo a los minutos 4 y 29 y otros dos goles de Carlos A. Juache al 84 y 86.

PARTIDO CERRADO

Con solitaria anotación de Leonardo Contreras, la escuadra del Castillo Electricidad venció por la mínima diferencia al Atlético Magamin, en un buen duelo, que tuvo lugar en el campo Clemente Orozco-2, el arbitraje corrió a cargo de Antonio Ibarra.

BUENA VICTORIA

El conjunto del Inter Canel´s venció a la Familys Satélite 81 con cartones de 2 goles a cero, en donde el silbante fue Juan Carlos Ortega, los goles del partido fueron de Miguel Antonio Ríos al minuto 80 y de Roberto Ruiz al minuto 19.

TRIUNFO HOLGADO

Con marcador de 4 goles a cero, la escuadra del RIMEX Invernaderos ATENSI le ganó al Deportivo Boca Chica, en donde el árbitro fue Marco Valdez, los goles del partido fueron de Luis Eduardo Ortiz al minuto 30, dos de Juan Pedro Muñoz a los minutos 10 y 44 y uno más de Ricardo Trejo Rodríguez al minuto 80.