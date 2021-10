España frena a Italia y alcanza la final

MILÁN.- España cortó la racha récord de Italia de 37 partidos sin perder al doblegar el miércoles 2-1 al campeón de Europa en las semifinales de la Liga de Naciones, luego que el equipo de Roberto Mancini quedó en inferioridad numérica.

Ferran Torres firmó un doblete en el primer tiempo para la Roja. El segundo gol del atacante del Manchester City fue con un cabezazo, instantes después de la expulsión del zaguero Leonardo Bonucci al recibir una segunda tarjeta amarilla cuando quedaban tres minutos para el descanso.

Lorenzo Pellegrini descontó en las postrimerías para Italia, en un desesperado empeño de los Azzurri por remontar. Al final, el conjunto de Mancini sufrió su primera derrota en más de tres años, desde que perdió ante Portugal en septiembre de 2018.

Esa racha invicta había establecido un récord mundial en encuentros internacionales.

"No es un triunfo que marque a una generación, no lo creo, no somos así de contundentes, pero sí es una victoria muy bonita, porque nos lleva a una final y estamos entre los dos mejores de esta competición", manifestó el seleccionador español Luis Enrique en la conferencia de prensa. "Es evidente que algún día iba a llegar la derrota de Italia. Ha batido un récord mundial. Son números increíbles y nosotros estamos en la final siendo fieles a nuestro estilo".

España se las verá contra el campeón mundial Francia o Bélgica, primera del ránking de selecciones de la FIFA, en la final que se jugará el domingo también en Milán. La segunda semifinal se disputará este jueves en Turín.

Italia buscaba abultar su cosecha de trofeos, mientras que España quería revancha luego de caer por penales ante la Azzurra en las semifinales de la Eurocopa realizada este año.

Gavi Páez, jugador adolescente del Barcelona, se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de España. Gavi, de 17 años y quien apareció recién hace un mes con el conjunto catalán, quebró la marca establecida por Ángel Zubieta en 1936.

El encuentro frente a 37.000 espectadores apasionados en el estadio San Siro tuvo un ritmo ágil desde el comienzo, con oportunidades en ambos arcos.

Pero fue la selección española la que tomó la ventaja a los 17 minutos, cuando un centro de Mikel Oyarzabal fue prendido de volea por Torres, junto a la base del poste derecho.

A poco del descanso, Bonucci se llevó la segunda amonestación por saltar con el codo levantado e impactar a Sergio Busquets. A la media hora del partido, el capitán italiano se había llevado la primera amarilla por protestar.

España aprovechó de inmediato la superioridad numérica. Torres cabeceó tras un centro de Oyarzabal desde la izquierda, hacia el segundo poste.