Especialista se integra al Eagle Power Gym

Por Romario Ventura

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Especialista se integra al Eagle Power Gym

Con el objetivo de ofrecer un concepto más completo de atención a la salud, Eagle Power Gym inicia el año fortaleciendo su proyecto integral enfocado en el bienestar físico, emocional y mental de sus usuarios, consolidándose como un espacio que va más allá del entrenamiento tradicional.

Como parte de esta nueva etapa, se integra al equipo el Dr. Guillermo Torrijos, especialista en desarrollo humano y salud integral, quien impartirá clases y terapias orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas desde una perspectiva holística. Su trabajo estará enfocado en atender no solo el aspecto físico, sino también el equilibrio emocional y mental.

Dentro de su propuesta destaca el programa "Ciencia de la Felicidad", el cual integra herramientas de conciencia plena, reducción del estrés, control de peso, técnicas de relajación y reestructuración de pensamientos negativos, con la finalidad de que los participantes desarrollen hábitos saludables que impacten positivamente tanto dentro como fuera del gimnasio.

Asimismo, Eagle Power Gym anunció la implementación de un programa de becas en colaboración con el Congreso del Estado, el cual contempla diversos beneficios para los participantes, entre ellos clases virtuales, apoyos académicos, un mes gratuito de gimnasio y terapias a costo preferencial, con la posibilidad de recibirlas incluso a domicilio, ampliando así el alcance social del proyecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De igual manera, se mantiene abierta la invitación a la comunidad para acudir a Eagle Power Gym y aprovechar los distintos servicios especializados, que incluyen rehabilitación física, asesorías nutricionales con la nutrióloga Susana Rodríguez con preparación para competencias, así como atención en el área de psicología a cargo del Dr. Guillermo Torrijos.

