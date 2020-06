Esperarán Búfalos a lo que la autoridad indique para regresar a la actividad

No hay ninguna información con respecto al regreso a la actividad del futbol americano, así lo comentó Carlos Hernández, coach de Búfalos, quien menciona que, por los tiempos, calcula que no se pueda sacar una temporada de categorías infantiles, en cuanto a las juveniles a lo mejor se van a sacrificar y no jugarían.

"No tenemos algún aviso o información al respecto, en nuestro caso seguimos trabajando con nuestros chamacos a fin de que se mantengan en forma", comentó el experimentado y muchas veces campeón, Carlos Hernández.

Añadió que "al parecer se llevará a cabo una reunión de la Federación Mexicana de Futbol Americano para dar recomendaciones y avisos, así que las Ligas están pensando mal en el sentido de que sugiera, ordene o recomiende cancelar toda actividad por lo que le resta al año".

Abundó en el tema explicando que el motivo sería "porque continúan los contagios en este problema de salud y como este deporte es de conjunto por lo mismo hay contacto, sudores, tacleo obviamente".

Carlos menciona que, "en mi opinión, no estamos preparados para las medidas de precaución que se requieran para manejar tanta gente sobre todo en los partidos".

También señaló que en su caso "espera que el índice de contagios baje, y poder regresar a entrenar, por los tiempos calculo que no se pueda sacar una temporada de categorías infantiles, en cuanto a las juveniles a lo mejor se van a sacrificar y no jugarían".

Para concluir, Carlos Hernández señaló que, en su caso, depende de la apertura del Parque Tangamanga, entonces el día que se dé luz verde lo harán con responsabilidad ya que no quiere arriesgar la salud de mucha gente "para mí no es correcto".