Está todo listo para la Copa Soledad 2026

Fue presentada la convocatoria oficial para participar en la Copa Soledad 2026, certamen que se disputará en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada 2026 y que reunirá a equipos en categorías varonil, femenil e infantil.

Autoridades deportivas destacaron que este torneo ha recuperado su prestigio y éxito tras dos ediciones de haberse retomado, posicionándose nuevamente como uno de los eventos más atractivos para el futbol amateur debido a su importante bolsa de premios que supera los 500 mil pesos en efectivo y especie.

De acuerdo con la convocatoria, los partidos se disputarán en los campos de pasto de la Unidad Deportiva San Antonio 21 de Marzo. La categoría Libre varonil se jugará del 30 de marzo al 5 de abril, mientras que la categoría Libre femenil y las divisiones infantiles 2016-2017 y 2014-2015 se desarrollarán del 6 al 11 de abril. El sistema de competencia será en fase de grupos, donde los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a la etapa de eliminación directa hasta definir a los campeones.

En cuanto a la premiación, la categoría Libre varonil otorgará 250 mil pesos al equipo campeón, 100 mil pesos al subcampeón y un premio de 10 mil pesos al campeón goleador. En la rama femenil, el primer lugar recibirá 100 mil pesos, el segundo 50 mil pesos y 10 mil pesos para la goleadora del torneo. En las categorías infantiles se entregarán trofeos, medallas y uniformes a los dos primeros lugares, además de un reconocimiento al campeón goleador.

Las inscripciones serán gratuitas y por invitación, y podrán realizarse en las oficinas de la Coordinación de Deportes ubicadas en la calle Negrete 106 altos, en Soledad de Graciano Sánchez, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.