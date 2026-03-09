logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Fotogalería

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Está todo listo para la Copa Soledad 2026

Por Romario Ventura

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Está todo listo para la Copa Soledad 2026

Fue presentada la convocatoria oficial para participar en la Copa Soledad 2026, certamen que se disputará en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada 2026 y que reunirá a equipos en categorías varonil, femenil e infantil.

Autoridades deportivas destacaron que este torneo ha recuperado su prestigio y éxito tras dos ediciones de haberse retomado, posicionándose nuevamente como uno de los eventos más atractivos para el futbol amateur debido a su importante bolsa de premios que supera los 500 mil pesos en efectivo y especie.

De acuerdo con la convocatoria, los partidos se disputarán en los campos de pasto de la Unidad Deportiva San Antonio 21 de Marzo. La categoría Libre varonil se jugará del 30 de marzo al 5 de abril, mientras que la categoría Libre femenil y las divisiones infantiles 2016-2017 y 2014-2015 se desarrollarán del 6 al 11 de abril. El sistema de competencia será en fase de grupos, donde los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a la etapa de eliminación directa hasta definir a los campeones.

En cuanto a la premiación, la categoría Libre varonil otorgará 250 mil pesos al equipo campeón, 100 mil pesos al subcampeón y un premio de 10 mil pesos al campeón goleador. En la rama femenil, el primer lugar recibirá 100 mil pesos, el segundo 50 mil pesos y 10 mil pesos para la goleadora del torneo. En las categorías infantiles se entregarán trofeos, medallas y uniformes a los dos primeros lugares, además de un reconocimiento al campeón goleador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las inscripciones serán gratuitas y por invitación, y podrán realizarse en las oficinas de la Coordinación de Deportes ubicadas en la calle Negrete 106 altos, en Soledad de Graciano Sánchez, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi
Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

SLP

El Universal

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, detalló la cifra anual que recibe Lionel Messi.

Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1
Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1

Checo Pérez finaliza primera carrera con Cadillac en F1

SLP

El Universal

El piloto mexicano terminó en el lugar 16 beneficiado por seis abandonos en el circuito de Albert Park.

Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026
Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026

Sergio Pérez y Liam Lawson protagonizan roce en GP Australia 2026

SLP

El Universal

Liam Lawson señaló que Sergio Pérez aún no supera conflictos pasados y fue agresivo en la carrera australiana.

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026
Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026

Liga MX: Horario y canales para ver la Jornada 10 Clausura 2026

SLP

El Universal

Toluca es el único equipo invicto y recibe a Juárez en el Estadio Nemesio Diez.