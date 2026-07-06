Estados Unidos-Bélgica, por un lugar en cuartos

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SEATTLE.- Tras un truco exitoso que hizo desaparecer la suspensión de Folarin Balogun, Estados Unidos intentará ganar partidos consecutivos de eliminación directa en la Copa del Mundo por primera vez y alcanzar los cuartos de final, algo que no ha conseguido desde 2002.

El entrenador Mauricio Pochettino prevé tener disponible su alineación principal el lunes, cuando los estadounidenses —ubicados en el 17mo puesto del ranking antes del torneo— enfrenten a Bélgica —9na— en una revancha del partido de octavos de final de 2014 en Brasil, que los Diablos Rojos ganaron 2-1 en tiempo extra.

"Tienen muchos jugadores que pueden hacerte daño, y tenemos que estar listos", expresó Christian Pulisic, la principal figura estadounidense. "Tenemos que ser contundentes en muchos aspectos".

Está en juego un boleto a cuartos de final para enfrentar a España o Portugal y la posibilidad de chocar con Francia o Marruecos en una semifinal.

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Bélgica remontó una desventaja de dos goles a los 86 minutos para derrotar a Senegal por 3-2 en tiempo extra en los dieciseisavos de final. Los Diablos Rojos vencieron a Estados Unidos hace 12 años con goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, y otra vez 5-2 en un amistoso realizado en marzo en Atlanta.

"Ahora somos dos equipos muy diferentes de lo que éramos en marzo", comentó el capitán de Estados Unidos, Tim Ream.

Bélgica no le da mucho peso al enfrentamiento previo de este año.

"Ese 2-5 contra Estados Unidos en marzo da una imagen distorsionada. Podría haber terminado de otra manera", opinó el defensor Maxim De Cuyper comentó:

Se espera un lleno total de más de 66,000 personas en Lumen Field, donde el domingo el precio solicitado por asientos en el triángulo Hawks Nest, sobre el extremo norte, oscilaba entre 1.840 y 8.050 dólares en el sitio de reventa de la FIFA.

Una multitud enorme, vestida de rojo, blanco y azul y favorable a Estados Unidos, le cantó al equipo "Take Me Home, Country Roads", de John Denver, el 19 de junio, después del triunfo por 2-0 sobre Australia en la fase de grupos. La afición es conocida por la marcha previa al partido por Occidental Avenue rumbo al estadio antes de los encuentros de los Sounders de Seattle de la MLS.

"Los jugadores número 12, como se los llama aquí", dijo el argentino Pochettino.