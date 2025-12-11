Estados Unidos impone sanciones a sobrinos de Nicolás Maduro

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros, mientras el presidente Donald Trump busca ejercer más presión sobre la nación sudamericana.

Las nuevas sanciones contra Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo se producen un día después de que Trump anunció que Estados Unidos había incautado un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. También fueron sancionados el empresario panameño Ramón Carretero, seis compañías y seis barcos con bandera venezolana acusados de transportar petróleo venezolano.

Carretero está acusado de facilitar envíos de petróleo a nombre del gobierno venezolano, y el Departamento del Tesoro afirma que ha tenido tratos comerciales con la familia Maduro-Flores, incluida la asociación en varias empresas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro publicó la lista de sanciones el jueves.

Las sanciones buscan negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y evitar que empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que violen esa restricción se exponen a sanciones o penalidades.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado que "Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense".

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro responsabiliza al régimen y a su círculo de cómplices y empresas por sus continuos delitos", subrayó.

No es la primera vez que la familia de Maduro se ve involucrada en una controversia política con Estados Unidos.

En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, quienes pasaron años en prisión por condenas relacionadas con narcóticos. Ambos fueron arrestados en Haití durante una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2015 y condenados un año después en Nueva York.

Carlos Flores fue sancionado originalmente en julio de 2017, pero fue eliminado de la lista del Tesoro en 2022, como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para promover negociaciones para elecciones libres y democráticas en Venezuela.

Las más recientes acciones de Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortales que Estados Unidos ha llevado a cabo contra embarcaciones que presuntamente llevaban drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, los cuales han dejado al menos 87 muertos desde principios de septiembre.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas y ha afirmado que Estados Unidos está involucrado en un "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico.