Estamos donde merecemos: Jesús Molina

El capitán de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jesús Molina, ve con tristeza que el equipo está en los últimos lugares de la tabla general, pero admite que lo tienen bien ganado porque la irregularidad es el pan de cada día en el redil, así como los errores individuales.

Las actuaciones que ha tenido el Guadalajara han sido pésimas, sobre todo en las derrotas ante el San Luis y Juárez, equipos involucrados de manera directa en el cociente con el Atlas, al mismo tiempo se le suma, a lo mal que anda el cuadro rojiblanco, que hay algunas bajas de juego alarmantes en el conjunto.

"Estamos donde merecemos, somos gente preparada, y siento que tenemos la capacidad de revertir, y si no se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", precisó el capitán del Guadalajara.

Sin embargo, Molina Granados espera que sus compañeros entren en una dinámica de auto crítica, porque todos, sin excepción, han fallado en momentos importantes en el campeonato y los señalamientos, por obvias razones apuntan al técnico Víctor Manuel Vucetich.

"Hay que ser autocríticos, saber lo que estamos haciendo mal, no nos podemos llevar entre las patas a tanto técnico exitoso, Tena (Luis Fernando) era muy bueno, y Víctor trabaja muy bien, estamos teniendo muchas fallas, él no puede entrar y decirnos en qué fallamos porque en los entrenamientos trabajamos bien, nos hemos equivocado mucho".