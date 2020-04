Estamos jugando otro partido: Gallegos

Felipe Gallegos fue uno de los refuerzos que llegó para el Atlético de San Luis para este nuevo campeonato, bajo el mando del entrenador Guillermo Vázquez, que lo tuvo con el conjunto de los Rayos del Necaxa y quien comenta que se encuentra bien en esta cuarentena.

"A pesar de que estoy en una ciudad nueva para mí, estoy tranquilo, haciendo caso a las autoridades de no salir, por lo que estamos bien en casa, en donde estoy disfrutando estar más con mis hijos y mi mujer, obviamente, que me gustaría ir a entrenar, ir a jugar, hacer mis actividades relacionadas con el futbol, pero no se puede por el virus y es entendible, tenemos que ser responsables, y nosotros como jugadores, como figuras públicas que somos, aparte de ser ejemplo y debemos de ser conscientes, de que muchas gente nos observa, mucha gente nos sigue, por lo que primero, debemos se ser nosotros los primeros en seguir las indicaciones, para que la gente lo tome en cuenta, y se queda en casa", comentó el mediocampista del Atlético de San Luis.

Se le pregunto a Felipe, sobre la responsabilidad que tienen el jugador en mantener físicamente apto dentro de esta contingencia a lo que comentó "Nosotros debemos de ser responsables, profesionales, recordar que no estamos de vacaciones, el torneo se va a reanudar, por lo que debemos de mantenernos bien físicamente, alimentarnos bien en casa, estamos entrenando por video llamada con el cuerpo técnico, por lo que eso ayuda, aunque hay que reconocer que el ritmo de juego se pierde, cuando uno deja de jugar, por eso debemos de estar listo, para cuando el torneo se reanude, esperando que se pueda reanudar lo más pronto posible, porque el grupo está muy motivado, entendiendo que esto en algún momento debe de terminar y cuando esto suceda, si seguimos todos los entrenamientos e indicaciones llegaremos en mejores condiciones".