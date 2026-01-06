Estas son las altas y bajas previo al inicio del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana regresa la Liga MX con la actividad de la primera jornada del torneo Clausura 2026. Sin embargo, aunque faltan unos días para que se lleven a cabo los primeros partidos, los 18 equipos del futbol mexicano continúan con los movimientos en sus plantillas.

A continuación, les presentamos las altas y bajas de cada equipo previo al inicio del Clausura 2026.

América

Altas: Rodrigo Dourado

Bajas:

Rumores: Kevin Álvarez (baja), Igor Lichnovsky (baja), Víctor Dávila (baja), Javier Aquino (alta), Emiliano Gómez (alta), Brian García (alta)

Atlas

Altas: Rodrigo Schlegel

Bajas:

Rumores: Facundo Batista (alta)

Atlético San Luis

Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr.

Bajas: Ronaldo Nájera, Rodrigo Dourado

Rumores: Santiago Muñoz (alta)

Cruz Azul

Altas: Jorge Rodarte, Miguel Borja, Agustín Palavecino

Bajas: Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero

Rumores: Giorgos Giakoumakis (regreso y baja), Lorenzo Faravelli (baja)

Chivas

Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda

Bajas: Javier 'Chicharito' Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Alan Mozo

Rumores: Alan Pulido (baja) Eduardo Águila (alta), Teun Wilke (baja), Erick Gutiérrez (baja)

Juárez

Altas: Pedro Caixinha (Director Técnico), Ettson Ayón

Bajas: Martín Varini (Director Técnico), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar

Rumores:

León

Altas: Díber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo

Bajas:

Rumores: Bryan Colula (alta), Sebastián Vegas (alta), Diego Valdés (alta), James Rodríguez (baja)

Mazatlán

Altas: Christian Ramírez (Director Técnico)

Bajas: Robert Dante Siboldi (Director Técnico), Nicolás Benedetti

Rumores: Bryan Colula (baja)

Monterrey

Altas: Alonso Aceves y Luca Orellano

Bajas: Sergio Ramos, César Garza, Tony Leone

Rumores: Johan Rojas (baja)

Necaxa

Altas: Martín Varini (Director Técnico), Aquiles Zamora, Julián Carranza, Kevin Gutiérrez, Agustín Almendra

Bajas: Fernando Gago (Director Técnico), Diber Cambindo, Tomás Jacob

Rumores: Daniel Mosquera (alta), Agustín Almendra (alta), Lorenzo Faravelli (alta).

Pachuca

Altas: Salomón Rondón, Alan Mozo

Bajas: Alonso Aceves

Rumores:

Puebla

Altas: Albert Espigares (Director Técnico), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch

Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona, Juan Fedorco, Julio González

Rumores: Emiliano Gómez (baja)

Pumas

Altas: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone, Jordan Carrillo

Bajas:

Rumores: James Rodríguez (Alta), Chicho Arango (Alta), José Juan Macías (baja), Uriel Antuna (alta), Robert Morales (alta).

Querétaro

Altas: Esteban González (Director Técnico), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez, Alex Alcalá

Bajas: Benjamín Mora (Director Técnico), Ángel Zapata, Oscar Manzanares

Rumores:

Santos

Altas: Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude

Bajas: Jordan Carrillo

Rumores:

Tigres

Altas: Antonio de María

Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino, Eugenio Pizzuto

Rumores: Uriel Antuna (baja), José María Giménez (alta)

Tijuana

Altas: Ignacio Rivero

Bajas:

Rumores: Josef Martínez (alta)

Toluca

Altas: Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price, Pavel Pérez

Bajas: Juan Pablo Domínguez, Ronaldo Beltrán

Rumores: