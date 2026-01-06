Estas son las altas y bajas previo al inicio del Clausura 2026
Conoce los cambios en las plantillas de los equipos de fútbol mexicano de cara al inicio del torneo.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana regresa la Liga MX con la actividad de la primera jornada del torneo Clausura 2026. Sin embargo, aunque faltan unos días para que se lleven a cabo los primeros partidos, los 18 equipos del futbol mexicano continúan con los movimientos en sus plantillas.
A continuación, les presentamos las altas y bajas de cada equipo previo al inicio del Clausura 2026.
América
Altas: Rodrigo Dourado
Bajas:
Rumores: Kevin Álvarez (baja), Igor Lichnovsky (baja), Víctor Dávila (baja), Javier Aquino (alta), Emiliano Gómez (alta), Brian García (alta)
Atlas
Altas: Rodrigo Schlegel
Bajas:
Rumores: Facundo Batista (alta)
Atlético San Luis
Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr.
Bajas: Ronaldo Nájera, Rodrigo Dourado
Rumores: Santiago Muñoz (alta)
Cruz Azul
Altas: Jorge Rodarte, Miguel Borja, Agustín Palavecino
Bajas: Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero
Rumores: Giorgos Giakoumakis (regreso y baja), Lorenzo Faravelli (baja)
Chivas
Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda
Bajas: Javier 'Chicharito' Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Alan Mozo
Rumores: Alan Pulido (baja) Eduardo Águila (alta), Teun Wilke (baja), Erick Gutiérrez (baja)
Juárez
Altas: Pedro Caixinha (Director Técnico), Ettson Ayón
Bajas: Martín Varini (Director Técnico), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar
Rumores:
León
Altas: Díber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo
Bajas:
Rumores: Bryan Colula (alta), Sebastián Vegas (alta), Diego Valdés (alta), James Rodríguez (baja)
Mazatlán
Altas: Christian Ramírez (Director Técnico)
Bajas: Robert Dante Siboldi (Director Técnico), Nicolás Benedetti
Rumores: Bryan Colula (baja)
Monterrey
Altas: Alonso Aceves y Luca Orellano
Bajas: Sergio Ramos, César Garza, Tony Leone
Rumores: Johan Rojas (baja)
Necaxa
Altas: Martín Varini (Director Técnico), Aquiles Zamora, Julián Carranza, Kevin Gutiérrez, Agustín Almendra
Bajas: Fernando Gago (Director Técnico), Diber Cambindo, Tomás Jacob
Rumores: Daniel Mosquera (alta), Agustín Almendra (alta), Lorenzo Faravelli (alta).
Pachuca
Altas: Salomón Rondón, Alan Mozo
Bajas: Alonso Aceves
Rumores:
Puebla
Altas: Albert Espigares (Director Técnico), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch
Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona, Juan Fedorco, Julio González
Rumores: Emiliano Gómez (baja)
Pumas
Altas: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone, Jordan Carrillo
Bajas:
Rumores: James Rodríguez (Alta), Chicho Arango (Alta), José Juan Macías (baja), Uriel Antuna (alta), Robert Morales (alta).
Querétaro
Altas: Esteban González (Director Técnico), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez, Alex Alcalá
Bajas: Benjamín Mora (Director Técnico), Ángel Zapata, Oscar Manzanares
Rumores:
Santos
Altas: Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude
Bajas: Jordan Carrillo
Rumores:
Tigres
Altas: Antonio de María
Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino, Eugenio Pizzuto
Rumores: Uriel Antuna (baja), José María Giménez (alta)
Tijuana
Altas: Ignacio Rivero
Bajas:
Rumores: Josef Martínez (alta)
Toluca
Altas: Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price, Pavel Pérez
Bajas: Juan Pablo Domínguez, Ronaldo Beltrán
Rumores:
