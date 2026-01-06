logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Estas son las altas y bajas previo al inicio del Clausura 2026

Conoce los cambios en las plantillas de los equipos de fútbol mexicano de cara al inicio del torneo.

Por El Universal

Enero 06, 2026 05:08 p.m.
A
Estas son las altas y bajas previo al inicio del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana regresa la Liga MX con la actividad de la primera jornada del torneo Clausura 2026. Sin embargo, aunque faltan unos días para que se lleven a cabo los primeros partidos, los 18 equipos del futbol mexicano continúan con los movimientos en sus plantillas.

A continuación, les presentamos las altas y bajas de cada equipo previo al inicio del Clausura 2026.

América

Altas: Rodrigo Dourado

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Bajas:

Rumores: Kevin Álvarez (baja), Igor Lichnovsky (baja), Víctor Dávila (baja), Javier Aquino (alta), Emiliano Gómez (alta), Brian García (alta)

Atlas

Altas: Rodrigo Schlegel

Bajas:

Rumores: Facundo Batista (alta)

Atlético San Luis

Altas: Anderson Duarte, Leonardo Flores, Benjamín Galindo Jr.

Bajas: Ronaldo Nájera, Rodrigo Dourado

Rumores: Santiago Muñoz (alta)

Cruz Azul

Altas: Jorge Rodarte, Miguel Borja, Agustín Palavecino

Bajas: Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero

Rumores: Giorgos Giakoumakis (regreso y baja), Lorenzo Faravelli (baja)

Chivas

Altas: Brian Gutiérrez, Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda

Bajas: Javier 'Chicharito' Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela, Alan Mozo

Rumores: Alan Pulido (baja) Eduardo Águila (alta), Teun Wilke (baja), Erick Gutiérrez (baja)

Juárez

Altas: Pedro Caixinha (Director Técnico), Ettson Ayón

Bajas: Martín Varini (Director Técnico), Dieter Villalpando, Jonathan González, Ángel Zaldívar

Rumores:

León

Altas: Díber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Nicolás Vallejo

Bajas:

Rumores: Bryan Colula (alta), Sebastián Vegas (alta), Diego Valdés (alta), James Rodríguez (baja)

Mazatlán

Altas: Christian Ramírez (Director Técnico)

Bajas: Robert Dante Siboldi (Director Técnico), Nicolás Benedetti

Rumores: Bryan Colula (baja)

Monterrey

Altas: Alonso Aceves y Luca Orellano

Bajas: Sergio Ramos, César Garza, Tony Leone

Rumores: Johan Rojas (baja)

Necaxa

Altas: Martín Varini (Director Técnico), Aquiles Zamora, Julián Carranza, Kevin Gutiérrez, Agustín Almendra

Bajas: Fernando Gago (Director Técnico), Diber Cambindo, Tomás Jacob

Rumores: Daniel Mosquera (alta), Agustín Almendra (alta), Lorenzo Faravelli (alta).

Pachuca

Altas: Salomón Rondón, Alan Mozo

Bajas: Alonso Aceves

Rumores:

Puebla

Altas: Albert Espigares (Director Técnico), Eduardo Mustre, Ignacio Maestro Puch

Bajas: Ricardo Marín, Jesús Rivas, Efraín Orona, Juan Fedorco, Julio González

Rumores: Emiliano Gómez (baja)

Pumas

Altas: Juninho Vieira, César Garza, Antonio Leone, Jordan Carrillo

Bajas:

Rumores: James Rodríguez (Alta), Chicho Arango (Alta), José Juan Macías (baja), Uriel Antuna (alta), Robert Morales (alta).

Querétaro

Altas: Esteban González (Director Técnico), Daniel Parra, Jean Unjanque, Eduardo Pérez, Alex Alcalá

Bajas: Benjamín Mora (Director Técnico), Ángel Zapata, Oscar Manzanares

Rumores:

Santos

Altas: Efraín Orona, Lucas Di Yorio, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude

Bajas: Jordan Carrillo

Rumores:

Tigres

Altas: Antonio de María

Bajas: Sebastián Córdova, Javier Aquino, Eugenio Pizzuto

Rumores: Uriel Antuna (baja), José María Giménez (alta)

Tijuana

Altas: Ignacio Rivero

Bajas:

Rumores: Josef Martínez (alta)

Toluca

Altas: Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price, Pavel Pérez

Bajas: Juan Pablo Domínguez, Ronaldo Beltrán

Rumores:

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estas son las altas y bajas previo al inicio del Clausura 2026
Estas son las altas y bajas previo al inicio del Clausura 2026

Estas son las altas y bajas previo al inicio del Clausura 2026

SLP

El Universal

Conoce los cambios en las plantillas de los equipos de fútbol mexicano de cara al inicio del torneo.

América suma a joven portero para el próximo torneo
América suma a joven portero para el próximo torneo

América suma a joven portero para el próximo torneo

SLP

El Universal

Luego de estar en Tigres, regresa para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente
Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente

Cruz Azul, el mejor equipo mexicano del continente

SLP

El Universal

Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul se prepara para el Clausura 2025 de la Liga MX.

La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas
La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas

La temporada de la NBA se acerca a la mitad con sorpresas, buenas y malas

SLP

AP

Los Pistons destacan con un inicio histórico en la temporada de la NBA.