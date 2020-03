"Estoy limitando mi preparación"

Para los atletas de alto rendimiento esta contingencia sanitaria ha afectado su vida, normal, por lo que han tenido que modificar gran parte de su actividad.

Al respecto se platicó vía internet con la atleta Cindy Meza, sobre cómo ha sobrellevado esta situación que afecta a todo el país.

Se le preguntó en su entrenamiento como le afecta esta paro de actividades, a lo que Cindy Meza comentó "Ha afectado significativamente, las diversas instalaciones deportivas se encuentran cerradas y por seguridad lo mejor es mantenernos en casa limitando la preparación. Los eventos de pista para los que me preparaba dentro y fuera del país con miras a mejorar marcas personales fueron cancelados. De la misma manera eventos de ruta en los que tenía intención de participar se suspendieron al menos de manera temporal".

Y agregó "Mi entrenamiento se encontraba en el punto de preparación específica, el entrenador propuso cambiar la dirección y cambiar los objetivos, por lo que ahora hago entrenamientos alternativos, circuitos de fuerza y entrenamientos de cardio, lamentablemente he perdido varios eventos importantes uno que había programado en Estados Unidos, y aquí en México, tenía contemplado tomar parte en la Carrera de Soledad y en la del Lomas Racquet Club".

Se le cuestionó si económicamente se ve afectada por esta situación a los que Meza Domínguez mencionó "Me veo muy afectada, de manera laboral y no tengo el ingreso por competencias de ruta. No cuento con apoyos o becas para sustentar mis gastos personales y deportivos".

Finalmente se le cuestionó si las autoridades deportivas le han dicho cuando tiempo durará la contingencia a lo que la atleta ganadora varias veces del Medio Maratón Universitario señaló "Por medio de redes sociales nos informamos de los acontecimientos, pero la información se ha limitado a actualizar el estatus de los eventos que estaban programados".