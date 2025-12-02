"Estoy seguro de que volverán los campeonatos", dice Fidalgo

El dolor de haber quedado eliminados del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, apenas en los Cuartos de Final, aún está presente en el América y así lo dejó ver el mensaje del Álvaro Fidalgo.

El español, ídolo de las Águilas, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que externa su sentir luego de caer el pasado sábado frente a los Rayados de Monterrey y acepta el fracaso que significó 2025.

"Como muchas veces, nos levantaremos de esto, no tengo duda. Perdimos partidos importantes este año y después de lo que habíamos conseguido, asumirlo es más complicado. He visto a mis compañeros y cuerpo técnico desvivirse cada día por conseguirlo y por eso estoy seguro de que volverán los campeonatos", lanzó el Maguito.

Fidalgo llegó al Nido en 2021, bajo el mando de Santiago Solari, y ha sabido ganarse a la afición del América con buenas actuaciones y con logros como el reciente tricampeonato que lograron los de Coapa.

"En lo personal, me tocará trabajar, recuperar y hacer autocrítica de lo que fue el torneo. Gracias por el apoyo a cada uno de nosotros. Volveremos más fuertes. Volverá el club más grande de México", concluyó el volante español.

En este certamen, Álvaro disputó 18 encuentros, 14 como titular; lamentablemente para la causa americanista no fue su mejor torneo en cuanto a producción, luego de hacer apenas un gol.