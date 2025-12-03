Estrasburgo suspende a Emmanuel Emegha por incidente en el club

PARÍS (AP) — Estrasburgo suspendió al delantero y capitán Emmanuel Emegha por un partido por no respetar "los valores, expectativas y reglas" del club de la liga francesa.

Los blanquiazules anunciaron la decisión en un comunicado sin dar más detalles, pero dijo que el jugará neerlandés regresará para el siguiente partido.

"Esta decisión se tomó tras el reciente incumplimiento del jugador de los valores, expectativas y reglas del club", rezó el comunicado. "Emmanuel sigue siendo un miembro importante de nuestro equipo, quien siempre ha dado todo por el club en el campo. Será reincorporado al equipo después de este partido".

Emegha aceptó la decisión del club.

"Acepto y entiendo la decisión del club de suspenderme este fin de semana. Tengo 22 años, he cometido errores y sé que aún tengo mucho que aprender", publicó en Instagram. "A veces mis palabras pueden malinterpretarse, sobre todo si no me conocen. Pero una cosa es segura: tengo el máximo respeto por Estrasburgo".

Estrasburgo visitará el sábado a Tolosa en la Ligue 1 y luego viajará a Escocia para enfrentar a Aberdeen en la Conference League el 11 de diciembre.

El diario deportivo francés L'Equipe informó que la decisión se tomó después de los recientes comentarios de Emegha a los medios.

En una entrevista posterior al partido el mes pasado, después de anotar dos veces en la victoria 2-0 contra Lille, insinuó que Estrasburgo no pudo vencer a Mónaco y Paris Saint-Germain esta temporada porque él no jugó en esos partidos.

En otra entrevista con un medio holandés, Emegha supuestamente dijo que pensaba que Estrasburgo estaba en Alemania cuando fichó con el club hace dos años.

Emegha, de 22 años, impresionó la temporada pasada con 14 goles en la liga. Estrasburgo finalizó séptimo.

El atacante suma cuatro goles en la liga en siete partidos hasta ahora esta temporada, y tres tantos en competición europea.

Estrasburgo accedió a la Conference League después de vencer al equipo danés Bröndby en un playoff, con Emegha como autor de un doblete en el partido de vuelta.

En septiembre, el entrenador Liam Rosenior arremetió contra los aficionados del club que mostraron una pancarta criticando a Emegha y pidiéndole que devolviera el brazalete de capitán debido a su traspaso la próxima temporada al Chelsea de la Liga Premier.

Estrasburgo ha sido propiedad del grupo que controla a Chelsea, BlueCo, desde 2023.

Una pancarta en la multitud durante un partido en casa contra Le Havre decía: "Emegha, peón de BlueCo. Después de cambiar de camiseta, devuelve tu brazalete". Emegha había publicado un video en Instagram de él volando a Londres y firmando con Chelsea, lo que supuestamente molestó a los aficionados de Estrasburgo.

El vínculo entre los dos clubes ha sido explotado, sobre todo cuando Chelsea vendió al lateral izquierdo inglés Ben Chilwell a Estrasburgo en un acuerdo de dos años.