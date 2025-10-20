Estrella de Marruecos se burla de los argentinos

Hace unas horas, Marruecos dio una muestra de su crecimiento en las categorías menores al coronarse campeón de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile.

El equipo africano, que fue uno de los más sólidos en cada etapa del certamen, derrotó con autoridad (2-0) a Argentina, gracias a una soberbia actuación de Yassir Zabiri, quien con un doblete sentenció el partido.

La victoria del equipo marroquí, que ha mostrado al mundo tener una gran base de futbolistas con miras a la Copa del Mundo de 2030, fue celebrada por varias aficiones, quienes en la previa recibieron burlas por parte de los elementos de la Albiceleste.

Con la medalla de campeón y el trofeo en las manos, fue una de las figuras del equipo marroquí quien aprovechó los micrófonos y lanzó un poderoso comentario sobre la actitud del rival.

"Lo dijimos antes del Mundial: no tenemos miedo de nadie. Hablaron mucho antes del partido. Nos los hemos comido en el campo", comentó Zabiri, quien fue reconocido como una de las estrellas del torneo de FIFA.