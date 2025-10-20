logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Estrella de Marruecos se burla de los argentinos

Yassir Zabiri anotó dos goles clave para la victoria de Marruecos

Por EFE

Octubre 20, 2025 03:58 p.m.
A
Yassir Zabiri / Foto: EFE

Yassir Zabiri / Foto: EFE

Hace unas horas, Marruecos dio una muestra de su crecimiento en las categorías menores al coronarse campeón de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile.

El equipo africano, que fue uno de los más sólidos en cada etapa del certamen, derrotó con autoridad (2-0) a Argentina, gracias a una soberbia actuación de Yassir Zabiri, quien con un doblete sentenció el partido.

La victoria del equipo marroquí, que ha mostrado al mundo tener una gran base de futbolistas con miras a la Copa del Mundo de 2030, fue celebrada por varias aficiones, quienes en la previa recibieron burlas por parte de los elementos de la Albiceleste.

Con la medalla de campeón y el trofeo en las manos, fue una de las figuras del equipo marroquí quien aprovechó los micrófonos y lanzó un poderoso comentario sobre la actitud del rival.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Lo dijimos antes del Mundial: no tenemos miedo de nadie. Hablaron mucho antes del partido. Nos los hemos comido en el campo", comentó Zabiri, quien fue reconocido como una de las estrellas del torneo de FIFA.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrella de Marruecos se burla de los argentinos
Estrella de Marruecos se burla de los argentinos

Estrella de Marruecos se burla de los argentinos

SLP

EFE

Yassir Zabiri anotó dos goles clave para la victoria de Marruecos

EU y México quieren el Mundial femenino 2031
EU y México quieren el Mundial femenino 2031

EU y México quieren el Mundial femenino 2031

SLP

EFE

Presentaron la candidatura junto con Costa Rica y Jamaica

Christian Giménez revela descontento en América
Christian Giménez revela descontento en América

Christian Giménez revela descontento en América

SLP

El Universal

André Jardine muestra su insatisfacción con el plantel del América tras la derrota ante Cruz Azul en el Clásico Joven.

Partidos emocionantes en la Semana 7 de la NFL
Partidos emocionantes en la Semana 7 de la NFL

Partidos emocionantes en la Semana 7 de la NFL

SLP

El Universal

Los equipos se preparan para la acción en la séptima semana de la NFL, buscando mejorar sus récords en emocionantes encuentros.