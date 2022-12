Excampeón de la Fórmula 1 menosprecia a "Checo" Pérez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Desde que llegó a Red Bull, Sergio "Checo" Pérez ha recibido comentarios que destacan su actuación en la pista sobre los monoplazas de la escudería austriaca, pero también ha sido duramente cuestionado por personajes del automovilismo.

Y quien lo hizo ahora fue Nico Rosberg, campeón de Fórmula 1 en 2016 quien no dudó en hacer fuertes comentarios hacia el mexicano, pero también para otros pilotos que han sido compañeros de Max Verstappen en Red Bull Racing.

"Obviamente es con el mejor que te mides (Max Verstappen) y por supuesto que sus compañeros actuales y anteriores no son unos peleles. Piensa en un Gasly (Pierre), un Pérez (Sergio) y todos los demás, no llegan ni a la mitad del nivel de Max. "Checo" tuvo algunos momentos en que rodaba un poco mejor", dijo el alemán en una entrevista con Sport1.

Pérez y Verstappen se engancharon en la polémica tras el Gran Premio de Brasil, donde el neerlandés se negó rotundamente a cederle la posición al mexicano, quien buscaba la mayor cantidad de puntos para poder superar a Charles Leclerc en el campeonato de pilotos, cosa que no sucedió.

El tapatío tiene contrato con Red Bull hasta el 2024, por lo que aún le restan dos años más en la escudería de la bebida, para seguir peleando por su sueño, ser campeón de la Fórmula 1.