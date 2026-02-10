Excelente inicio de Canel´s-Java

Con un balance positivo inició la temporada el equipo Canel´s-Java, luego de enfrentar un exigente compromiso de tres días en la ciudad de Saltillo, Coahuila, evento que reunió a los mejores equipos del ciclismo nacional y sirvió como una importante prueba de cara a un calendario 2026 cargado de actividad para los dirigidos por el experimentado Juan José Monsiváis.

La actividad comenzó con el "prólogo", una prueba individual de una vuelta al circuito de 1.8 kilómetros, donde los corredores de Canel´s-Java buscaron colocarse en los primeros puestos de la clasificación general. El mejor registro del equipo fue para el debutante José Ramón Muñiz Vázquez, quien se ubicó en la posición 28, seguido por Efrén Santos, Kevin Jiménez, Miguel Ángel Díaz y Juan Andrés Silva.

Durante el segundo día se disputó la etapa de ruta, con una distancia de 150 kilómetros y un desnivel acumulado superior a los 1,780 metros. En este recorrido, Canel´s-Java fue protagonista desde los primeros kilómetros, participando activamente en diversas fugas que marcaron el ritmo de la competencia. Gracias a este trabajo, Juan Andrés Silva logró finalizar dentro del top diez, mientras que José Ramón Muñiz se ubicó en el puesto 11. Kevin Jiménez concluyó en la posición 18, Efrén Santos en la 23 y Miguel Ángel Díaz en la 42.

Para el cierre del evento se llevó a cabo la etapa de Critérium, nuevamente sobre el circuito de 1.8 kilómetros, con una duración de 60 minutos más una vuelta. El trabajo en equipo volvió a ser clave para los pupilos de Monsiváis, quienes respaldaron en todo momento a José Ramón Muñiz, manteniéndolo al frente y neutralizando los ataques en busca de un lugar en el podio. Al final, Muñiz consiguió una meritoria cuarta posición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la clasificación general, pese al esfuerzo colectivo, los resultados no reflejaron del todo el desempeño del equipo. Dos caídas registradas en los kilómetros finales de la última etapa, en las que estuvieron involucrados corredores del top diez, derivaron en la aplicación de una regla que otorgó el mismo tiempo a los competidores afectados a falta de tres kilómetros de meta. Esta situación mermó las aspiraciones de Canel´s-Java, dejando a José Ramón Muñiz en la décimo tercera posición general, a 22 segundos del ganador. Efrén Santos concluyó en el lugar 16 a 24 segundos del líder, Kevin Jiménez fue 19, Juan Andrés Silva 20 y Miguel Ángel Díaz finalizó en el puesto 45.