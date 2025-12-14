logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Exitosa Peregrinación Atlética Guadalupana

Por Romario Ventura

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Exitosa Peregrinación Atlética Guadalupana

Con un recorrido de 8 kilómetros, se llevó a cabo una edición más de la Peregrinación Atlética Rosa Guadalupana, competencia que reunió a más de 100 corredores, quienes partieron desde el Templo del Saucito y recorrieron las principales calles de la ciudad hasta arribar al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, todo ello bajo un excelente clima que favoreció el desempeño de los participantes.

En la rama varonil, el triunfo correspondió a Mario Camacho, quien cruzó primero la meta. El segundo lugar fue para José Manuel Ortega, mientras que el tercero lo ocupó José Emiliano Fabián López. En la cuarta posición finalizó Alejandro Ramírez y el quinto sitio fue para Isaid Salazar Martínez.

Por su parte, en la rama femenil, la ganadora absoluta fue Eugenia Hernández Martínez, seguida por Perla Caldera Anquiano en el segundo puesto. El tercer lugar correspondió a Rosa Angélica Velázquez Nieto, el cuarto a Liliana Ortiz Prieto y el quinto a Karina Palomares.

Dentro de la categoría infantil, en la rama varonil el primer lugar fue para Isaid Salazar Carrizales, seguido de Francisco Gutiérrez y Julio César Torres, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. En la rama femenil, Alison Arian Rodríguez Arrequín se adjudicó el sitio de honor, mientras que Mónica Loredo fue segunda y Melissa Loredo concluyó en la tercera posición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como parte de la premiación especial, los corredores que ocuparon los lugares 10, 20, 30, 40, 50 y 60 recibieron una imagen conmemorativa. El décimo sitio fue para Antero Luna López; el vigésimo para Juan Antonio de Loera Monsiváis; el trigésimo para Liliana Ortiz Prieto; el cuadragésimo para Isabel Márquez Nieves; el quincuagésimo para Alberto Nolasea Escalante y el lugar 60 correspondió a Germán Torres.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bayer Leverkusen derrota a Colonia con un gol destacado de Martin Terrier
Bayer Leverkusen derrota a Colonia con un gol destacado de Martin Terrier

Bayer Leverkusen derrota a Colonia con un gol destacado de Martin Terrier

SLP

AP

St. Pauli rompe su racha sin victorias al vencer a Heidenheim en un partido crucial por la lucha contra el descenso.

Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver
Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

Dudas sobre corredores clave de los Packers para el partido en Denver

SLP

AP

Josh Jacobs y Emanuel Wilson en duda para enfrentar a los Broncos

Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria
Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria

Mohamed Salah regresa con Liverpool y asegura victoria

SLP

AP

El delantero egipcio contribuye a la victoria del Liverpool sobre el Brighton.

Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca
Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca

Atalanta vence a Cagliari con doblete de Gianluca Scamacca

SLP

AP

A pesar de jugar con nueve jugadores, Lazio logra imponerse en Parma con un gol de Tijjani Noslin.