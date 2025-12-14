Exitosa Peregrinación Atlética Guadalupana

Con un recorrido de 8 kilómetros, se llevó a cabo una edición más de la Peregrinación Atlética Rosa Guadalupana, competencia que reunió a más de 100 corredores, quienes partieron desde el Templo del Saucito y recorrieron las principales calles de la ciudad hasta arribar al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, todo ello bajo un excelente clima que favoreció el desempeño de los participantes.

En la rama varonil, el triunfo correspondió a Mario Camacho, quien cruzó primero la meta. El segundo lugar fue para José Manuel Ortega, mientras que el tercero lo ocupó José Emiliano Fabián López. En la cuarta posición finalizó Alejandro Ramírez y el quinto sitio fue para Isaid Salazar Martínez.

Por su parte, en la rama femenil, la ganadora absoluta fue Eugenia Hernández Martínez, seguida por Perla Caldera Anquiano en el segundo puesto. El tercer lugar correspondió a Rosa Angélica Velázquez Nieto, el cuarto a Liliana Ortiz Prieto y el quinto a Karina Palomares.

Dentro de la categoría infantil, en la rama varonil el primer lugar fue para Isaid Salazar Carrizales, seguido de Francisco Gutiérrez y Julio César Torres, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. En la rama femenil, Alison Arian Rodríguez Arrequín se adjudicó el sitio de honor, mientras que Mónica Loredo fue segunda y Melissa Loredo concluyó en la tercera posición.

Como parte de la premiación especial, los corredores que ocuparon los lugares 10, 20, 30, 40, 50 y 60 recibieron una imagen conmemorativa. El décimo sitio fue para Antero Luna López; el vigésimo para Juan Antonio de Loera Monsiváis; el trigésimo para Liliana Ortiz Prieto; el cuadragésimo para Isabel Márquez Nieves; el quincuagésimo para Alberto Nolasea Escalante y el lugar 60 correspondió a Germán Torres.