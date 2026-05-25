logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Exitoso el Campeonato Pony de San Luis ´Gran Premio Don Tacho´

Por Romario Ventura

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Exitoso el Campeonato Pony de San Luis ´Gran Premio Don Tacho´
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con una destacada asistencia de aficionados se llevó a cabo la tercera fecha del Campeonato Pony de SLP "Gran Premio Don Tacho", teniendo como escenario la pista del Autódromo San Luis 400. La jornada estuvo llena de velocidad, emociones y un gran nivel competitivo entre los pilotos participantes en las diferentes categorías del campeonato, consolidando una vez más este serial como uno de los eventos importantes del automovilismo local.

      Al finalizar las competencias se realizó la ceremonia de premiación del evento patrocinado por Productos Don Tacho, misma que fue encabezada por Ramiro Herrera. Dentro de la categoría Pony Iniciación, el triunfo fue para Jesús Rivera, quien mostró gran manejo durante la competencia. El segundo lugar correspondió a Arturo Saucedo, mientras que Óscar Bores finalizó en la tercera posición.

      En la categoría Pony I, considerada una de las más atractivas de la jornada, el primer sitio fue para Christian Duarte, seguido por Ilse Morales, quien continúa acumulando experiencia en sus primeras competencias dentro del serial.

      Por su parte, en Pony II, la victoria fue para Godco Alufoil RT, en una carrera llena de intensidad y emociones. El segundo lugar fue para Abraham Martínez y el tercer puesto correspondió a Richie Ojeda y César Puente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, en la categoría Pony III, Bodo Díaz se quedó con el primer lugar, seguido de Alejandro Escobar en la segunda posición y del experimentado piloto Enrique Reyna, quien concluyó en el tercer sitio.

      Los organizadores informaron que la próxima fecha del campeonato se llevará a cabo el próximo 14 de junio, esperando nuevamente una gran respuesta por parte de pilotos y aficionados al automovilismo potosino.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool
      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

      SLP

      AP

      El delantero egipcio destacó por sus récords goleadores y su aporte en títulos de Premier League y Champions.

      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A
      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

      SLP

      AP

      Cremonese desciende tras derrota ante Como; Napoli y Roma aseguran puestos en Champions.

      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años
      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

      SLP

      AP

      El entrenador catalán deja el club tras 17 trofeos y récords que marcaron una era en el fútbol inglés.

      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo
      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

      SLP

      EFE

      El exdelantero Javier Hernández usa inteligencia artificial para despedirse y entregar el número 14 a su excompañero.