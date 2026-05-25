Exitoso el Campeonato Pony de San Luis ´Gran Premio Don Tacho´

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Con una destacada asistencia de aficionados se llevó a cabo la tercera fecha del Campeonato Pony de SLP "Gran Premio Don Tacho", teniendo como escenario la pista del Autódromo San Luis 400. La jornada estuvo llena de velocidad, emociones y un gran nivel competitivo entre los pilotos participantes en las diferentes categorías del campeonato, consolidando una vez más este serial como uno de los eventos importantes del automovilismo local.

Al finalizar las competencias se realizó la ceremonia de premiación del evento patrocinado por Productos Don Tacho, misma que fue encabezada por Ramiro Herrera. Dentro de la categoría Pony Iniciación, el triunfo fue para Jesús Rivera, quien mostró gran manejo durante la competencia. El segundo lugar correspondió a Arturo Saucedo, mientras que Óscar Bores finalizó en la tercera posición.

En la categoría Pony I, considerada una de las más atractivas de la jornada, el primer sitio fue para Christian Duarte, seguido por Ilse Morales, quien continúa acumulando experiencia en sus primeras competencias dentro del serial.

Por su parte, en Pony II, la victoria fue para Godco Alufoil RT, en una carrera llena de intensidad y emociones. El segundo lugar fue para Abraham Martínez y el tercer puesto correspondió a Richie Ojeda y César Puente.

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Finalmente, en la categoría Pony III, Bodo Díaz se quedó con el primer lugar, seguido de Alejandro Escobar en la segunda posición y del experimentado piloto Enrique Reyna, quien concluyó en el tercer sitio.

Los organizadores informaron que la próxima fecha del campeonato se llevará a cabo el próximo 14 de junio, esperando nuevamente una gran respuesta por parte de pilotos y aficionados al automovilismo potosino.