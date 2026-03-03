Exitoso tryout de Santas del Potosí

Con una destacada participación de talento local, este pasado domingo se llevó a cabo con éxito el tryout de Santas del Potosí, actividad que tuvo como objetivo integrar jugadoras potosinas a la quinteta celestial de cara a la próxima campaña.

Más de una veintena de jóvenes acudieron a la duela del Auditorio Miguel Barragán, donde mostraron sus habilidades ante el cuerpo técnico con la ilusión de formar parte del equipo que competirá en la temporada femenil de la LNBP Femenil.

El head coach del conjunto potosino, Luis Andrés García Sevilla, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida en la convocatoria, resaltando la calidad y el entusiasmo de las participantes.

"Vinieron más niñas de las que regularmente participan, muchas de ellas con talento. Tenemos la intención de que cuatro o cinco jugadoras puedan quedarse con nosotros y, en cada juego, ir rotando para que cumplan el sueño de estar en la banca y tener minutos en la cancha; considero que fue un tryout muy benéfico tanto para el club como para ellas", señaló el estratega.

Asimismo, García Sevilla agradeció la oportunidad de competir en la temporada 2026 y destacó la tradición basquetbolera de la capital potosina. "San Luis Potosí tiene mucha tradición en el basquetbol, es una ciudad hermosa para jugar, con clima agradable, pero sobre todo una afición que pesa. Estamos muy contentos de poder formar parte de este proyecto", afirmó.

Santas del Potosí iniciará su participación el próximo 12 de marzo, teniendo como sede el Auditorio Miguel Barragán, donde buscará contar con el respaldo de la afición potosina en el arranque de una nueva etapa dentro del baloncesto profesional femenil.