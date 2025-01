Michael Penix Jr.: El nuevo líder de los Falcons de Atlanta

Los Falcons de Atlanta optaron por el novato Michael Penix Jr. como su quarterback titular y relegaron al veterano Kirk Cousins mientras luchan por su primer pase a los playoffs desde 2017.

El entrenador Raheem Morris anunció la decisión en un comunicado el martes por la noche.

"Tras una revisión, hemos tomado la decisión de que Michael Penix Jr. será el quarterback titular de los Falcons de Atlanta de ahora en adelante", dijo Morris. "Esta fue una decisión futbolística y estamos completamente enfocados en preparar al equipo para el juego del domingo contra los Giants de Nueva York".

Los Falcons (7-7) terminaron una racha de cuatro derrotas consecutivas con la fea victoria del lunes por la noche por 15-9 en Las Vegas. Cousins pasó para 112 yardas con un touchdown — su primer pase de touchdown en cinco juegos — y una intercepción. El jugador de 36 años ha lanzado nueve intercepciones en los últimos cinco juegos y lidera la NFL con 16 intercepciones.

Atlanta firmó a Cousins con un contrato de cuatro años por 180 millones de dólares en la temporada baja, con 100 millones garantizados antes de seleccionar a Penix en el puesto número 8 en el draft de la NFL.

Cousins terminó su sequía de touchdowns con un pase de anotación de 30 yardas a Drake London en el primer cuarto, pero tuvo pocos momentos destacados contra los lamentables Raiders.

"No es donde quiero estar", dijo sobre su rendimiento. "Hay mucho espacio para mejorar y nos gustaría terminar mucho más fuertes estas últimas tres semanas".

El cambio de quarterback se produjo aproximadamente tres horas después de que Morris dijera a los periodistas que no estaba listo para tomar una decisión sobre el titular de esta semana.

"Hablamos de ello anoche", dijo Morris. "Ya sabes, no hay secreto. No jugamos lo suficientemente bien en la posición de quarterback, y tenemos que encontrar maneras de jugar mejor. Así que, todas esas cosas durante el transcurso de la semana y tenemos que hacer lo que sea mejor para ganar contra los Giants".

Los Falcons aún pueden pelear por el título de la División Sur de la NFC. Atlanta está un juego detrás del líder de la división, Tampa Bay, pero los Falcons tienen la ventaja del desempate.

Penix ha aparecido en solo dos juegos, completando 3 de 5 pases para 38 yardas. Fue el subcampeón del Trofeo Heisman en 2023, cuando pasó para 4.903 yardas con 36 touchdowns y 11 intercepciones con Washington.

Cousins tuvo un fuerte inicio de temporada, llevando a los Falcons a tener marca de 6-3 y al primer lugar en la división. Ha completado el 66,9% de sus pases, coincidiendo exactamente con su estándar en sus 13 años de carrera. Ha pasado para 3.508 yardas, pero su relación es 18 pases de touchdown por 16 intercepciones.

Morris había dicho constantemente que el plan era que Cousins manejara el trabajo esta temporada mientras Penix se preparaba para tomar el relevo en algún momento en el futuro. Morris se mostró reacio a desviarse de ese plan antes del martes por la noche, aunque dijo más temprano en el día que no veía desventajas si elegía comenzar con Penix.

El entrenador en su primer año ha elogiado la manera en que Penix ha manejado el papel de suplente.

"Nunca podrías decir que hay una desventaja en entregarle el mando a alguien en quien has invertido mucho, alguien que trajiste aquí, alguien con quien has hecho algunas cosas, alguien que no ha hecho más que lo correcto desde que llegó", dijo Morris.