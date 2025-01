Fallece Cristóbal Ortega a los 68

México.- Cristóbal Ortega, uno de los referentes históricos del América de México, falleció el jueves, de acuerdo con un comunicado del club. El exfutbolista tenía 68 años.

Ortega, quien jugaba como volante, participó en 18 temporadas con las Águilas en cuyas filas acumuló 711 partidos para ser el líder histórico del conjunto. Debutó en 1974 y se retiró en 1992.

“El club América lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Cristóbal Ortega, leyenda absoluta de nuestra institución”, manifestó el club azulcrema en un comunicado. “Su legado y amor por el equipo quedarán grabados para siempre en la historia de nuestro club y en el corazón de nuestra afición”.

América, el equipo más laureado en México con 16 campeonatos, no reveló los detalles de la muerte de su exjugador.

“Es un día sumamente triste para mí, me inunda el dolor y muchísima pesadumbre, de esos días que uno no quisiera que llegara”, escribió en su cuenta de X, Luis Roberto Alves “Zague”, el goleador histórico del América. “Hoy se nos adelantó el más grande referente del americanismo. Me faltan palabras para describirlo”.

Ortega logró seis títulos de liga con las Águilas en las temporadas 1975-76, 1983-84, 1984-85, PRODE 85, 1987-88 y 1988-89. Además, obtuvo tres títulos de Campeón de Campeones, dos Copas Interamericanas y tres títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Con la selección mexicana participó en 24 partidos en los que anotó un par de goles y fue mundialista en Argentina 1978 y en México 1986.

“La Federación Mexicana de Futbol se une a la pena por el fallecimiento de Cristóbal Ortega”, indicó el organismo en su cuenta oficial de X. “Leyenda del club América y una figura histórica del deporte nacional”.

A su retiro, Ortega fue entrenador asistente en una decena de equipos, algunos de segunda división. Con América cumplió ese rol al lado del chileno Carlos Reinoso en la temporada 1997-98.