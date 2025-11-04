Fallece Victor Conte, arquitecto del dopaje en atletas profesionales

Victor Conte, el arquitecto de un esquema para proporcionar drogas para mejorar el rendimiento de manera indetectable a atletas profesionales, incluidos las estrellas del béisbol Barry Bonds, Jason Giambi y la campeona olímpica de atletismo Marion Jones hace décadas, falleció. Tenía 75 años.

Conte murió el lunes, según SNAC System, una empresa de nutrición deportiva que fundó, en una publicación en redes sociales. No se reveló la causa de su deceso.

La investigación del gobierno federal sobre otra empresa que Conte fundó, el Bay Area Laboratory Co-Operative, resultó en condenas para Jones, la ciclista de velocidad Tammy Thomas y el ex defensor de la NFL Dana Stubblefield, junto con entrenadores, distribuidores, un entrenador, un químico y un abogado.

Conte, quien cumplió cuatro meses en una prisión federal por tráfico de esteroides, habló abiertamente sobre sus famosos ex clientes. Apareció en televisión para decir que había visto a Jones, tres veces medallista olímpica, inyectarse hormona de crecimiento humano, pero siempre se abstuvo de implicar a Bonds, el toletero de los Gigantes de San Francisco

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La investigación propició el libro "Game of Shadows". Una semana después de que se publicara el libro en 2006, el comisionado de béisbol Bud Selig contrató a George Mitchell, ex líder de la mayoría del Senado, para investigar los esteroides en el deportes.

Conte afirmó que vendió esteroides conocidos como "la crema" y "el claro" y asesoró sobre su uso a docenas de atletas de élite, incluido Giambi, un cinco veces All-Star de las Grandes Ligas, según el informe Mitchell.

"El uso ilegal de sustancias para mejorar el rendimiento representa una seria amenaza para la integridad del juego", mencionó el informe Mitchell. "El uso generalizado por parte de los jugadores de tales sustancias desventaja injustamente a los atletas honestos que se niegan a usarlas y plantea preguntas sobre la validez de los récords de béisbol".

Mitchell dijo que los problemas no se desarrollaron de la noche a la mañana. Mitchell afirmó que todos los involucrados en el béisbol en las dos décadas anteriores, incluidos comisionados, ejecutivos de los clubes, la asociación de jugadores y los propios jugadores, compartieron cierta responsabilidad por lo que él llamó "la Era de los Esteroides".

La investigación federal sobre BALCO comenzó con un agente fiscal hurgando la basura de la empresa.

Conte terminó declarándose culpable de dos de los 42 cargos en su contra en 2005 antes del juicio y cumplió cuatro meses en una prisión de mínima seguridad. Seis de las 11 personas condenadas fueron atrapadas por mentir a los jurados, investigadores federales o al tribunal.

El entrenador personal de Bonds, Greg Anderson, se declaró culpable de cargos de distribución de esteroides derivados de sus conexiones con BALCO. Anderson fue sentenciado a tres meses de prisión y tres meses de arresto domiciliario.

Bonds fue acusado de mentir a un gran jurado sobre recibir drogas para mejorar el rendimiento y fue a juicio en 2011. Los fiscales abandonaron el caso cuatro años después cuando el gobierno decidió no apelar una condena por obstrucción de la justicia anulada ante la Corte Suprema.

Siete veces MVP de la Liga Nacional y 14 veces jardinero All-Star, Bonds terminó su carrera después de la temporada 2007 con 762 jonrones, superando el récord de 755 que Hank Aaron estableció entre 1954-76. Bonds negó haber usado conscientemente drogas para mejorar el rendimiento, pero nunca ha sido elegido para el Salón de la Fama del Béisbol.

Bonds no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

Conte dijo a The Associated Press en una entrevista de 2010 "que sí, los atletas hacen trampa para ganar, pero los agentes del gobierno y los fiscales también hacen trampa para ganar". También cuestionó si los resultados en tales casos legales justificaban el esfuerzo.

El abogado de Conte, Robert Holley, no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios. SNAC System no respondió a un mensaje enviado a través del sitio web de la empresa.

Desafiante sobre su papel

Después de cumplir su condena en una prisión de mínima seguridad que describió como "como un asilo", Conte volvió al negocio en 2007 resucitando un negocio de suplementos nutricionales que había lanzado dos décadas antes llamado Scientific Nutrition for Advanced Conditioning o SNAC System. Lo ubicó en el mismo edificio que una vez albergó a BALCO en Burlingame, California.

Conte se mantuvo desafiante sobre su papel central en la distribución de esteroides de diseño a atletas de élite. Sostuvo que simplemente ayudó a "nivelar el campo de juego" en un mundo ya plagado de tramposos.

Para el doctor Gary Wadler, entonces miembro de la Agencia Mundial Antidopaje, Conte bien podría haber estado traficando cocaína o heroína.

"Estás hablando de tráfico de drogas totalmente ilegal. Estás hablando de usar drogas en violación de la ley federal", dijo Wadler en 2007. "Esto no es filantropía y esto no es hacer el bien. Esto es tráfico de drogas".

El pasillo en SNAC System estaba lleno de camisetas de juego de atletas profesionales y fotografías firmadas, incluidos los atletas Tim Montgomery, Kelli White y CJ Hunter, todos castigados por dopaje.

Conte llevaba un Rolex y estacionaba un Bentley y un Mercedes frente a su edificio. Dijo a la AP en 2007 que no conduciría por encima del límite de velocidad.

"Soy una persona que ya no infringe las leyes", dijo. "Pero todavía me gusta parecer rápido".

Años después, se reunió con el entonces presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Dick Pound.

"Como alguien que pudo evadir su sistema durante tanto tiempo, fue fácil para mí señalar los muchos vacíos legales que existen y recomendar pasos específicos para mejorar la efectividad general de su programa", dijo Conte en un comunicado después de la reunión.

Dijo que algunas de las malas decisiones que tomó en el pasado lo hicieron especialmente calificado para contribuir al esfuerzo antidopaje.

La publicación en redes sociales de SNAC System que difuindió la muerte de Conte lo describió como un "Defensor Antidopaje".

Conte también era músico. Fue bajista de la banda de funk Tower of Power por un corto tiempo a finales de la década de 1970. Aparece en la parte trasera del álbum de 1978 de la banda, "We Came To Play".

"Era un excelente músico y una fuerza poderosa para el deporte limpio y será extrañado", publicó el fundador de la banda Emilio Castillo en X.