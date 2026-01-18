"Faltó contundencia"

Luego de la derrota por la mínima diferencia del Atlético de San Luis Femenil en su visita a la frontera norte ante los Bravos de Juárez, el director técnico del conjunto potosino, Ignacio "Nacho" Quintana, ofreció sus conclusiones en conferencia de prensa, donde destacó el funcionamiento del equipo, aunque reconoció la falta de contundencia como el factor determinante del resultado.

El estratega mexicano señaló que, a pesar de que el plan de juego se ejecutó de buena manera, el futbol se define en el área rival. "Cuando no defines en tus buenos momentos, no sirve de nada. El futbol es así, es de goles", expresó Quintana, quien aseguró que el equipo compitió ante un rival que en casa se ha caracterizado por ser fuerte y constante en los últimos años.

Quintana subrayó que la sensación tras el encuentro es de tristeza, ya que las jornadas avanzan y los puntos se han quedado en el camino. Sin embargo, manifestó su confianza en que el equipo pueda reflejar el buen trabajo realizado con goles en el próximo compromiso ante América.

En cuanto al análisis defensivo, el técnico destacó que su equipo logró limitar a un conjunto habitualmente ofensivo como Juárez, señalando que, a diferencia de otros partidos, la portera potosina no fue la figura del encuentro. "El equipo se mostró en un bloque serio y disciplinado, limitamos muchas de las virtudes de un equipo que tiene jugadoras excepcionales", apuntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, Quintana fue autocrítico al afirmar que no se pueden quedar con el consuelo de haber jugado bien. "Esto no es un arte, se trata de quién gana y quién pierde, y hoy nos tocó perder", afirmó. En ese sentido, reconoció que el mayor desgaste se presentó en los momentos en que el equipo tuvo que defender durante largos lapsos, especialmente en el segundo tiempo.

Finalmente, el entrenador identificó el sector izquierdo como una de las zonas a corregir, ya que fue por ese costado donde el rival logró superar en varios duelos y de donde se originó el gol del encuentro. Pese a ello, Quintana se mostró motivado por el potencial del plantel, al que calificó como joven y con amplio margen de crecimiento, asegurando que este proceso apenas comienza y que el equipo será más fuerte conforme avancen las jornadas.