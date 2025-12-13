logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fanáticos enfadados interrumpen gira de Messi en India

Mala organización en evento de Messi desencadena disturbios en estadio

Por AP

Diciembre 13, 2025 06:17 p.m.
A
Fanáticos enfadados interrumpen gira de Messi en India

CALCUTA, India (AP) — La esperada gira de Lionel Messi por India comenzó de manera accidentada el sábado, cuando fanáticos enfadados lanzaron botellas e intentaron destrozar un estadio después de que muchos de ellos no pudieran ver más que un atisbo de su ídolo.

Según el periódico Times of India, muchos de los que tenían boletos para el evento contaron que no lograron ver a Messi, ni en persona ni en las pantallas gigantes del estadio, a pesar de haber esperado durante horas.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó con el astro del fútbol argentino por la "mala gestión" del acto.

En un mensaje en redes sociales, Banerjee se mostró "profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake", donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Banerjee anunció la formación de un comité para "realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro".

Fanáticos iracundos, muchos de los cuales vestían camisetas de Messi de Argentina, lanzaron asientos desde las gradas, luego forzaron su entrada a través de las vallas de seguridad hacia el campo e intentaron causar más daños antes de que el personal de seguridad, abrumado, los persiguiera. Messi ya se había ido.

La gira de tres días de Messi, bautizada como "GOAT India Tour", llevará al ganador de la Copa del Mundo de Calcuta a Hyderabad y luego a Mumbai antes de concluir en Nueva Delhi el lunes. El argentino está acompañado por sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Antes el sábado, Messi "inauguró" de manera remota una estatua de 21 metros (70 pies) de sí mismo en Calcuta.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fanáticos enfadados interrumpen gira de Messi en India
Fanáticos enfadados interrumpen gira de Messi en India

Fanáticos enfadados interrumpen gira de Messi en India

SLP

AP

Mala organización en evento de Messi desencadena disturbios en estadio

FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial FIFA 2026
FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial FIFA 2026

FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial FIFA 2026

SLP

El Universal

Partidos como Colombia vs Portugal, Brasil vs Marruecos y México vs Corea del Sur destacan entre los más solicitados en la fase de sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026.

Doblete de Raphinha hace más líder al Barça
Doblete de Raphinha hace más líder al Barça

Doblete de Raphinha hace más líder al Barça

SLP

EFE

Canelo regresaría al ring hasta septiembre en busca de revancha ante Crawford
Canelo regresaría al ring hasta septiembre en busca de revancha ante Crawford

Canelo regresaría al ring hasta septiembre en busca de revancha ante Crawford

SLP

El Universal

Eddy Reynoso confirmó que el boxeador mexicano no peleará en mayo y apunta a una revancha en septiembre