Fede Valverde, el nuevo pilar en el equipo de Zidane

En el futbol moderno, es común que a los 21 años los jugadores ya hayan completado su proceso de formación y estén consolidados en Primera División, pero aún son pocos los que, con esa edad, destacan en la élite.

Uno de ellos es el uruguayo Federico Valverde, un mediocampista cuyo arribo al Real Madrid se empalmó con el natural declive del icónico Luka Modric, y que poco tardó en ponerse a la altura de las expectativas de Zinedine Zidane.

Aunque aún está lejos de llenar los zapatos del croata, Valverde ha demostrado contar con todas las condiciones —futbolísticas y de carácter— para llegar a ser un prócer en el Santiago Bernabéu.

Cinco años atrás, el charrúa debutaba con el Peñarol de su tierra y, aunque su juventud sugería gran proyección, el meteórico ascenso que le aguardaba resultaba impredecible.

Tenía ya recorrido en selecciones con límite de edad y es conocido por todos el riguroso escauteo del Madrid en Sudamérica, pero una temporada en el máximo circuito de su país bastó para que el club más laureado de Europa pagara por integrarlo a sus filas.

Un año en el Castilla de Santiago Solari y vino la siempre justificable cesión al Deportivo La Coruña, en el que militó durante la temporada 2017-2018 y que le sirvió para volver a la capital española, esta vez, a conquistar el sueño.

No han pasado dos años desde su regreso al Real Madrid y 'Fede' es ya un titular absoluto en el actual sublíder de La Liga.

SU ROL CON LOS MERENGUES

El portal The Coaches Voice hizo una descripción técnica-táctica del futbolista, en la que se destaca que "la polivalencia es su principal virtud, pudiendo jugar en todas las posiciones interiores en los dos diferentes esquemas de Zidane".

Federico Valverde se ha establecido en la zona media del campo, junto a Casemiro y Toni Kroos, y ha encontrado su sitio como interior derecho, siempre atento al desahogue del brasileño y como espejo del alemán.

"Una posición en la que ayuda al centro del campo y los costados y, pese a no ser un jugador periférico, atreviéndose también a llegar por banda", describe el texto, que además destaca los recorridos en ambas direcciones, resultado de su nula renuencia al sacrificio.

El sudamericano es diestro por naturaleza, y aunque casi siempre es esa pierna la que surte a la ofensiva, no tiene reparo en hacerlo con la zurda cuando es necesario; al fin y al cabo, primero viene el olfato del timing perfecto, característico de los blancos desde la época de Xabi Alonso.

Tan efectivo en la zona de definición como confiable en la de seguridad, Valverde es una de los jugadores más multifacéticos de España y, poco a poco, labra su rumbo en el olimpo del balompié.

Para dejarlo más claro, la publicación cita: "Es difícil que su equipo pierda la batalla del centro del terreno de juego con él en el once".